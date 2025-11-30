Mehmet Altıparmak: "Hedefimize Doğru İlerleyeceğiz" — Özbelsan Sivasspor 1-0 Boluspor

Mehmet Altıparmak: "Hedefimize Doğru İlerleyeceğiz"

Trendyol 1. Lig 15. haftası | Özbelsan Sivasspor 1-0 Boluspor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında sahasında Boluspor’u 1-0 mağlup ederek önemli bir üç puan aldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, galibiyetin önemine dikkat çekti: "Bizim için bu galibiyet çok önemliydi. İhtiyacımız olan galibiyeti aldık. Yukarıyla olan puan farkını da azalttık. Hedefimize doğru ilerleyeceğiz".

Altıparmak, zorlu bir mücadele beklediklerini ve oyuncularına bunu anlattıklarını belirterek, eksiklikler ve cezalar nedeniyle takımın ilk defa 3-5-2 formasyonuyla oynadığını söyledi. Oyuncuların oyuna uyum sağladığını ve mücadeleci bir performans ortaya koyduğunu vurguladı.

Maçta karar anlarından birinin, Boluspor kalecisinin hatası sonucu ortaya çıkan penaltı olduğunu söyleyen Altıparmak, "Penaltıyı atarak öne geçtik" ifadesini kullandı. Rakibin güçlü bir takım olduğunu ancak önlemler alındığını ekledi.

Altıparmak, verilen pozisyonların çoğunun yan toplardan kaynaklandığını, bazı fırsatları değerlendiremediklerini ancak tüm oyuncularını tebrik ettiğini belirtti. Taraftarlara teşekkür eden teknik direktör, biraz daha rahatlayacaklarını ve play-off potasıyla aradaki farkı azalttıklarını yineledi.

