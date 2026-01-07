Mehmet Altıparmak: "Rey Manaj’ı Çok Fazla İstiyoruz" - Sivasspor Hazırlıkları

Mehmet Altıparmak: "Rey Manaj’ı Çok Fazla İstiyoruz"

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Arnavut oyuncu Rey Manaj için duydukları isteği açıkça dile getirdi. Altıparmak, transfer sürecinin son aşamada olduğunu ve kulübün önceliğinin transfer tahtasını açtırmak olduğunu vurguladı.

Erzurumspor maçı ve hedefler

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, maç hazırlıklarını sürdürüyor. Altıparmak, ligin ikinci yarısının ilk 4 maçını mutlaka kazanmaya çıkacaklarını belirterek, "Hafta sonu ligin ikinci yarısına başlayacağız. ... Bir hedefimiz var, o hedef doğrultusunda kiminle nerede oynarsak oynayalım amacımız kazanmak. Erzurumspor maçı da bu maçlardan birisi" dedi.

Rakip ve taraftar beklentisi

Altıparmak, karşılaşmanın "iyi bir takıma" karşı oynanacağını söyledi ve şu ifadeyi kullandı: "Puan olarak bizden üst taraftarlar ama biz saha avantajımızı kullanıp, inşallah kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. ... Bu hafta her zamankinden daha fazla taraftara ihtiyacımız var."

Rey Manaj açıklaması

Transfer yasağı ve Rey Manaj’ın durumu hakkında Altıparmak, sürecin sonuna gelindiğini belirtti: "İnşallah bu durum 3-5 gün içerisinde bitecek. İnşallah önümüzdeki hafta bu transfer tahtası açılacak." Teknik adam, Rey Manaj için ise şu sözleri kaydetti: "Rey Manaj’ı bizler çok fazla istiyoruz. Manaj gibi bir oyuncuyu burada görmek istiyoruz ama onun da bir kulübü var. ... Manaj’ı her hoca takımda görmek ister. Gerçekten çok istiyoruz."

Transfer planı ve kadro

Altıparmak, transfer çalışmalarının detaylarıyla ilgili şu anda konuşmadıklarını belirtti: "Bu hafta oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma var. ... transfer tahtası henüz açılmadığı için onun için şuanda çok kafaları karıştırmaya gerek yok." Ayrıca, teknik ekip önceliğinin önce tahtayı açtırmak olduğunu yineledi.

Sakatlık durumu ve antrenman

Teknik direktör, kadroda eksik oyuncu olmadığını ve Kerem Atakan Kesgin hariç tam kadro antrenman yapacaklarını söyledi: "İlk defa tam takımız. Kerem Atakan da herhalde 10 gün içinde bize katılır."

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Antrenman koşu ve ısınma ile başlayıp, 5’e 2 top kapma çalışması ve yarım sahada çift kale maçla tamamlandı.

