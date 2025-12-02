Mehmet Altıparmak: "Sivasspor Üst Sıralara Tırmanmak İstiyor"

Mehmet Altıparmak, Boluspor galibiyetinin önemini vurgulayarak, Aliağa kupa maçı ve İstanbulspor sınavı öncesi Sivasspor'un üst sıralara tırmanma hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:57
Mehmet Altıparmak: "Sivasspor Üst Sıralara Tırmanmak İstiyor"

Mehmet Altıparmak: "Sivasspor Üst Sıralara Tırmanmak İstiyor"

Teknik direktörden değerlendirme

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, takımının ligde yukarıya tırmanma hedefini ve son dönemdeki planlarını basına aktardı. Altıparmak, takımın oynadığı futbola, alınan sonuçlara ve önlerindeki maçlara ilişkin net ifadeler kullandı.

Boluspor maçı ve hedefler

Altıparmak, Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında iç sahada 1-0 kazandıkları Boluspor maçını değerlendirirken şunları söyledi: "Bizim için çok önemli bir haftaydı. Bolu maçı bizim hedeflerimiz doğrultusundaki en önemli karşılaşmalardan biriydi. Mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Rakibimizin iyi yönlerini, kötü yönlerini iyi çalışmıştık. Ama önemli olan bir tek şey vardı, kazanmaktı. Özellikle şu devre arasına kadarki programda iyi oynamak ama çok da puan almak istiyoruz. Bu anlamda çok önemliydi. İyi mücadele ettik. Maçın başından sonuna kadar oynayacağımızı istediğimiz şeyleri yapmaya çalıştılar. Önemli olan bir üç puanı maçın bitiminde nihayet aldık. Play-off potasıyla puan farkını 5’e indirdik. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası: Aliağa sınavı

Altıparmak, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda yarın oynanacak Aliağa Futbol Kulübü maçına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: "Kupa maçında oynamayan oyuncularımızı ve alt yapıdan gelen oyuncularımızla mümkün olduğunca oynamaya çalışacağız. Çok zorlu bir virajdayız. Bu virajda bütün oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. Alttan gelen oyuncular için de çok iyi bir imkan olacak kupa maçı. İkisini harmanlayacağız. Amacımız tabii ki kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Ama oyuncuların performansı bizim için daha önemli"

İstanbulspor maçı ve kısa vadeli hedefler

Hafta sonu ligde karşılaşacakları İstanbulspor maçının önemine değinen Altıparmak, geleceğe dönük planlarını şöyle özetledi: "Hafta sonu oynayacağımız bir İstanbulspor maçı var. Çok önemli maçlardan bir tanesi. Boluspor maçı kadar önemli. Bu maçın önemini daha da arttırmak istiyorsak inşallah İstanbulspor maçını da kazanıp önce bir an önce hem rahatlayıp hem de yukarıdaki kısa vadedeki hedeflerimize çok çabuk ulaşmış olacağız. Sonrasında ilk yarının bitimine iki haftalık bir periyot kalacak. Bizim bütün amacımız ilk yarı bitene kadarki pozisyonda alabileceğimiz kadar puanları alıp devre arasında da inşallah yapacağımız transferlerle ikinci yarıya hazır bir halde girmek istiyoruz. Bütün maçlarımız çok önemli. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kazanmak için gideceğiz."

ÖZBELSAN SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MEHMET ALTIPARMAK, BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA...

ÖZBELSAN SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MEHMET ALTIPARMAK, BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ÖZBELSAN SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MEHMET ALTIPARMAK, BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MKE Ankaragücü'nden Dünya Engelliler Günü'nde Engelli Çocuklarla Antrenman
2
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor 4-1 Muş SK
3
Kayseri Okul Sporları: Genç Erkekler Voleybol A İl Birinciliği — Özel İmge Koleji Şampiyon
4
TÜSF Türkiye Voleybol Şampiyonası: Eleme Müsabakaları Tamamlandı
5
Açık Alan Hokeyi Süper Lig Play-Off Final Maçları Antalya'da Başladı
6
Türkiye Kayak Federasyonu, Dünya Sıralamasında İlk 30 Hedefliyor
7
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Khelif Krizi: Boks Mücadelesinde Oyun Dışı Kalma İddiası

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde