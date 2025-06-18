Mehmet Emin Eğilmez, Tunus'ta Altın Madalya Kazandı

Milli Para Atlet Mehmet Emin Eğilmez Tunus'ta Zafer Yolu

Özel sporcu Mehmet Emin Eğilmez, Tunus'ta gerçekleştirilen Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmalarında 1500 metrede altın madalya kazandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, Eğilmez, organizasyonun 8. ayağında gerçekleştirilen 1500 metre koşusunu 4.01.31'lik derecesiyle tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu ve Dünya Şampiyonası barajını geçmeyi başardı.

Başkan Birol Aydın'dan Açıklama

Federasyon Başkanı Birol Aydın, Mehmet Emin Eğilmez'in elde ettiği başarı için, "Bu derece, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Dünya Şampiyonası barajını aşması, sporcumuzun yeteneğini ve çalışkanlığını göstermektedir. Başta kafile başkanımız Cem Elibol ve yüksek performans direktörümüz Aytunç Göz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Tunus'ta yarışan tüm özel sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Özel sporcu Mehmet Emin Eğilmez, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmalarında 1500 metrede altın madalya kazandı.

Özel sporcu Mehmet Emin Eğilmez, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmalarında 1500 metrede altın madalya kazandı.