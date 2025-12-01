Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'a 84-71 Yenildi — Üst Üste 3. Mağlubiyet

Melikgazi Kayseri Basketbol, 8. haftada Emlak Konut'a 84-71 yenilerek ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 04:43
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 04:43
Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Emlak Konut maçını 84-71 kaybetti. Bu sonuçla Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Maç Bilgileri

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Samet Bineri, Ömer Sarı, Hasan Kamil Takınyalıoğlu

Skor ve Periyotlar

Maç Skoru: Emlak Konut 84 - 71 Melikgazi Kayseri Basketbol

1. Periyot: 23-20 (Emlak Konut lehine)

Devre: 44-40 (Emlak Konut lehine)

3. Periyot: 58-55 (Emlak Konut lehine)

Oyuncu Katkıları

Emlak Konut: Günesh Karaoğlan, Ferda Yıldız (3), Jessica Thomas (15), Ceren Akpınar (9), Antonia Delaere (13), Petra Holesinska (9), Victoria Macaulay (7), Berfin Sertoğlu (10), Astou Ndour (18)

Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Kunek (22), Crystal Dangerfield (16), Williams (15), Doğa Adıcan, Merve Arı (10), Merve Uygül (1), İdil Türk (3), Meltem Avcı Yılmaz (4)

Maç boyunca Emlak Konut, periyotları önde tamamlayarak avantajını korudu ve sahadan galip ayrıldı.

