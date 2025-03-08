Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın'ı Deplasmanda Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dorukta

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında nefes kesen bir maç gerçekleşti. Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Nesibe Aydın'la karşı karşıya geldi.

Maçın Skoru

Melikgazi Kayseri Basketbol, mücadeleyi 87-76’lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, ligin gidişatında kritik bir rol oynadı.

Takımlar arasındaki bu çekişmeli karşılaşma, basketbolseverlerin ilgisini çekerken, Melikgazi Kayseri'nin başarısı taraftarlarını sevindirdi.