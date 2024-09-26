Melikgazi Kayseri Basketbol Yeni Sezona Hazır

Melikgazi Kayseri Basketbol, Yeni Sezona Galibiyet Hedefiyle Başlıyor

Kayseri'nin ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcisi Melikgazi Kayseri Basketbol, ilk hafta maçında Danilo's Pizza ile karşılaşacak ve bu mücadeleyi kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor. Başantrenör Emre Özsarı'nın Açıklamaları

Takımın başantrenörü Emre Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık sürecinin oldukça verimli geçtiğini ve hem Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hem de kulüp tesislerinde yaptıkları çalışmalardan memnun kaldıklarını belirtti. Özsarı, "Takımımızın mücadelesi yüksek ve vereceğimiz mücadele ile iyi bir performans sergileyeceğiz. Herkesin bu takıma güvenmesini istiyorum," dedi.

Hazırlık Dönemi Performansı

Özsarı, sezon öncesindeki hazırlık maçlarının yanı sıra düzenledikleri Erciyes Kupası ile takımın güçlendiğini ve genç oyuncuların gelişiminden çok memnun olduklarını ifade etti. "Bu sezon üçüncü dönemime başlıyorum ve her zaman yüksek mücadele ruhuna sahip bir ekip oluşturmaya çalıştım," dedi.

İlk Maç ve Transfer Gelişmeleri

Özsarı, ilk maçta yabancı transferlerden birinin takıma katılmayacağını ancak diğerinin yeni geldiği için uyum sürecinin zaman alabileceğini belirtti. Danilo's Pizza ile oynanacak maç hakkında, "İyi bir kadro oluşturdular ve biz de elimizden geleni yapacağız," şeklinde konuştu.

Hedefler ve Play-Off Potansiyeli

Ligin zorlu geçeceğini ve her maçın büyük önem taşıdığını vurgulayan Özsarı, "Bu sezon 13 takımla başlayacağız ve 3 takım düşeceği için çok sıkı bir yarış olacak," ifadesini kullandı. Ekibinin sahada gösterdiği uyumun oldukça iyi olduğunu belirtti.

Takıma yeni katılan Christelle Diallo, Kayseri’ye gelmekten mutluluk duyduğunu ve yönetimle teknik ekibin başarıya odaklandığını ifade etti. Diallo, "Erciyes Kupası'nda takımın potansiyelini gördük. Güçlü bir ekip olmaya adayız ve tecrübelerimle katkı sağlamak istiyorum," diye belirtti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ilk haftasında ağırlayacakları Danilo's Pizza maçı hazırlıklarını sürdürdü.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ilk haftasında ağırlayacakları Danilo's Pizza maçı hazırlıklarını sürdürdü.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ilk haftasında ağırlayacakları Danilo's Pizza maçı hazırlıklarını sürdürdü.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ilk haftasında ağırlayacakları Danilo's Pizza maçı hazırlıklarını sürdürdü.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ilk haftasında ağırlayacakları Danilo's Pizza maçı hazırlıklarını sürdürdü.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ilk haftasında ağırlayacakları Danilo's Pizza maçı hazırlıklarını sürdürdü.