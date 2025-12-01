Melikgazi Kayseri, Emlak Konut'a 84-71 Yenildi — 4 Oyuncu Çift Haneli

Melikgazi Kayseri, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut'a 84-71 yenildi; Alice Kunek 22, Merve Arı 17, Dangerfield 16 ve Williams 15 sayı ile çift haneli skora ulaştı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 09:49
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8. hafta maç sonucu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 8. haftasını deplasmanda aldığı 84-71’lik mağlubiyetle kapattı.

Deplasmanda oynanan Emlak Konut müsabakasında sarı kırmızılı ekipte dört oyuncu çift haneli skora ulaştı.

Maçta öne çıkan skorlar:

Alice Kunek: 22 sayı

Crystal Dangerfield: 16 sayı

Williams: 15 sayı

Merve Arı: 17 sayı

Takımın en skorer ismi ise 22 sayı ile Alice Kunek oldu.

