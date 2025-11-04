Menemen FK Play-Off Umudunu Sürdürdü: Fethiyespor'u Yenip 7. Sıraya Yükseldi

Menemen FK, Fethiyespor galibiyetiyle 4 maçlık galibiyet hasretine son verip 19 puana ulaştı ve ligde 7. sıraya çıkarak Play-Off iddiasını korudu.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:55
Menemen FK, Fethiyespor karşısında aldığı galibiyetle 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu zaferle puanını 19'a yükselten sarı-lacivertliler, ligde 7. sıraya çıkarak Play-Off umutlarını canlı tutmayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, sezona etkili bir başlangıç yapmış; ilk 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Ancak takip eden 4 maçlık süreçte galibiyet alamayan ekip, hafta sonunda Fethiyespor karşısında kritik bir üç puan alarak yeniden yükselişe geçti.

Teknik direktör Bilal Kısa yönetimindeki takım, bu çıkışı sürdürerek ilerleyen haftalarda ilk 5 içinde yer almayı ve Play-Off hattında kalmayı hedefliyor.

İç saha performansı göz dolduruyor

Menemen FK, evindeki maçlarda dikkat çekici bir performans sergiliyor. İç sahada oynadığı 6 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup olan ekip, 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sezonun ilk iç saha maçında Arnavutköy Belediyespor'a yenilen sarı-lacivertliler, o maçın ardından evlerinde yenilgi görmedi ve son 5 maçta istikrarlı bir grafik çizdiler.

Takım, deplasmandaki son 3 maçta galibiyet alamamış (2 beraberlik, 1 mağlubiyet) olmasına rağmen aynı başarıyı dış sahada da yakalamayı hedefliyor. Menemen FK, gelecek hafta sonu Mardin 1969'a konuk olacak.

