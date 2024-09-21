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Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası Erzincan'da Başladı

Erzincan'da düzenlenen Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, tarihi ve kültürel değerleri yaşatmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:23
Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası Erzincan'da Başladı

Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası

Erzincan'da, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası başladı. Etkinlik, Üzümlü ilçesindeki Semiz Ali Mera Alanı'nda oluşturulan 700 metrelik parkurda gerçekleştiriliyor.

132 Sporcu Yarışıyor

20 ilden ve 28 kulüpten 132 sporcunun katıldığı organizasyon, Türk okçuluğunun geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenleniyor. Açılışta Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bu yarışmanın sadece bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda tarihi ve kültürel değerleri günümüze taşıdığını belirtti.

Vali Aydoğdu'dan Vurgu

Vali Aydoğdu konuşmasında, "Milattan önce 209 yılında Metehan döneminde ok kullanıldığını hatırlatarak, kadim bir kültüre sahip olan Erzincan'da yapılan bu organizasyonların birlik ve beraberlikle mümkün olduğunu" dile getirdi. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlenmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz Açıklama Yaptı

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz de, Yüzlerce yıl öncesine ait bir geleneği yaşatmanın misyonunu üstlendiklerini ifade etti. "Her müsabakada sadece ok atmıyoruz, aynı zamanda tarihimizi de yaşatıyoruz" diyerek, sporun önemine dikkat çekti.

Süleyman Karaman'ın Mesajı

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan'ın tarihin her döneminde spor ve kültür merkezi olduğunu belirterek, "Okçuluk sadece bir spor değil, aynı zamanda odaklanma ve sabır gerektiren bir yaşam tarzıdır" dedi.

Açılış Töreni

Açılış etkinliğine, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Üzümlü Belediye Başkanı Lütfü Yakut, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür, sporcular, kamu kurum müdürleri ve yerel halk da katılım gösterdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

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