Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde Şampiyon Yusuf Can Zeybek

Muğla'da düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 20:46
Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde Şampiyon Yusuf Can Zeybek

Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde Zafer

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, 30. kez gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını Yusuf Can Zeybek elde etti.

Yoğun Katılım ile Müsabakalar Gerçekleşti

Menteşe Mahallesi'nde yer alan Yerküpe Yaylası'ndaki etkinliğe, farklı kategorilerde toplam 342 güreşçi katıldı. Bu güreşçilerden 27'si başpehlivanlık için mücadele etti.

Finalde Zeybek'in Gücü

Başpehlivanlık mücadelesinde Yusuf Can Zeybek, Ali Yanatma ile karşı karşıya geldi ve zorlu karşılaşmayı kazanarak zaferi elde etti.

Güreş Ağalığı İsmail Tekin'in

Güreş ağalığı unvanını ise, geçen yılın ağası İsmail Tekin aldı. Ağalık bedeli, 1 milyon 650 bin lira olarak belirlendi.

Protokol ve Katılımcılar

Etkinliğe, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kavaklıdere Kaymakamı Çiğdem Dede, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ve çok sayıda protokol üyesi ile vatandaşlar katılım gösterdi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 30'uncusu düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde farklı...

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 30'uncusu düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde farklı kategorilerde 27'si başpehlivan 342 güreşçi katıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 30'uncusu düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde farklı...

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 30'uncusu düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde farklı kategorilerde 27'si başpehlivan 342 güreşçi katıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 30'uncusu düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde farklı...

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 30'uncusu düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde farklı kategorilerde 27'si başpehlivan 342 güreşçi katıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 30'uncusu düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde farklı...

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 30'uncusu düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde farklı kategorilerde 27'si başpehlivan 342 güreşçi katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı