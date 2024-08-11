Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde Şampiyon Yusuf Can Zeybek

Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde Zafer

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, 30. kez gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını Yusuf Can Zeybek elde etti.

Yoğun Katılım ile Müsabakalar Gerçekleşti

Menteşe Mahallesi'nde yer alan Yerküpe Yaylası'ndaki etkinliğe, farklı kategorilerde toplam 342 güreşçi katıldı. Bu güreşçilerden 27'si başpehlivanlık için mücadele etti.

Finalde Zeybek'in Gücü

Başpehlivanlık mücadelesinde Yusuf Can Zeybek, Ali Yanatma ile karşı karşıya geldi ve zorlu karşılaşmayı kazanarak zaferi elde etti.

Güreş Ağalığı İsmail Tekin'in

Güreş ağalığı unvanını ise, geçen yılın ağası İsmail Tekin aldı. Ağalık bedeli, 1 milyon 650 bin lira olarak belirlendi.

Protokol ve Katılımcılar

Etkinliğe, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kavaklıdere Kaymakamı Çiğdem Dede, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ve çok sayıda protokol üyesi ile vatandaşlar katılım gösterdi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 30'uncusu düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde farklı kategorilerde 27'si başpehlivan 342 güreşçi katıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 30'uncusu düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde farklı kategorilerde 27'si başpehlivan 342 güreşçi katıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 30'uncusu düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde farklı kategorilerde 27'si başpehlivan 342 güreşçi katıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 30'uncusu düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde farklı kategorilerde 27'si başpehlivan 342 güreşçi katıldı.