Mercedes-Benz TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Mercedes-Benz'den TFF Başkanı'na Ziyaret

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Görüşme Riva Tesisleri'nde Yapıldı

Görüşme, TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. TFF Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan ile Mercedes-Benz yetkilileri de toplantıda yer aldı.

Teşekkür ve Hediye

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsorlarından olan Mercedes-Benz'in Türk futboluna sağladığı desteklerden ötürü Şükrü Bekdikhan'a teşekkür etti ve ona milli takım forması hediye etti. Bekdikhan de Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.