Meriç Kürek Yarışları'nda İkinci Gün Start Aldı

Edirne'de Meriç Kürek Yarışları Devam Ediyor

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda ikinci gün yarışları başladı. Meriç Nehri'nde yer alan 2000 metrelik parkurda dün yapılan eleme yarışlarının ardından, bugün 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorileri'nde final müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Madalya Mücadelesi İçin 300 Sporcu

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri Parkuru'nda düzenlenen organizasyona, toplamda 20 kulüpten 300'e yakın sporcu katılarak madalya mücadelesi veriyor. Gerçekleştirilecek olan bu yarışlar, yarın yapılacak final yarışları ve kapanış töreni ile tamamlanacak.

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda ikinci gün yarışları başladı. Yarışları kazanan sporcular sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda ikinci gün yarışları başladı. Yarışları kazanan sporcular sevinç yaşadı.