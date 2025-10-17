Meriç Nehri'nde Büyükler Türkiye Kupası: Sporcular Son Hazırlıklarını Tamamladı

Meriç Nehri'nde düzenlenecek Büyükler Türkiye Kupası öncesi sporcular son antrenmanlarını tamamladı; yaklaşık 300 sporcu yarın saat 10.00'da yarışa başlayacak.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 11:40
Meriç Nehri’nde düzenlenecek Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları öncesinde sporcular son hazırlıklarını tamamladı. Sabahın erken saatlerinde nehir kenarına gelen sporcular antrenman yaparak yarışa hazırlandı.

Yaklaşık 300 sporcunun katılacağı yarışlar yarın saat 10.00'da başlayacak.

Hazırlıklar ve Hedefler

Zeynep Ersoy sezonun son yarışına hazırlandıklarını söyledi. Hedefinin iyi bir derece yapıp milli takıma girmek olduğunu belirten Zeynep, "Bugün son aşamaları gerçekleştirdik. Yarın yarışımız başlıyor. Kısa mesafe çekiyoruz. Yarış zamanı geldiği için kendimizi fazla yormuyoruz." dedi.

Nisan İper hedefinin birincilik olduğunu ifade etti. Sezonun iyi geçtiğini aktaran Nisan, "Hepimiz çok çalıştık. Şampiyon olarak geri dönmek istiyoruz. Son antrenmanımızda kendimizi yormadan hız çalıştık. Yarın zor geçecek. Onun için motivasyonumuzu yüksek tutarak kendimizi hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Beyza Kurtulmuş son antrenmanda kısa mesafede tempolu çalıştıklarını kaydetti. Yarışa hazır olduğunu dile getiren Beyza, "Sezonumuzda martta Büyükler Türkiye Şampiyonası vardı, bu da kupası. Son sezon yarışımız. Burada güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Sezonumuzun sonuna kadar kamp yaptık. Çok çalıştık. Karşılığını almak için de buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Fevzi Ay Çakmak da hedefinin birincilik olduğunu vurguladı.

Meriç Nehri’nde düzenlenecek Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları öncesinde sporcular son hazırlıklarını tamamladı.

