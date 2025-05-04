Meriç Nehri'nde Kürek Yarışları: Edirne Turizmine Yeni Bir Soluk

Meriç Nehri'nde Kürek Yarışları: Edirne'ye Yeni Bir Turizm Rotası

Edirne'nin turizm potansiyelini artıran Meriç Nehri'ndeki ulusal ve uluslararası kürek yarışları, şehirde yeni bir hareketlilik sağlıyor.

İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, bu alandaki etkinliklerin Edirne'ye yeni bir rota kazandırdığını ve su sporlarının tarih, kültür ve doğa rotası ile birleştiğini ifade etti. Eracun, Edirne'nin Osmanlı'dan günümüze kadar süre gelen önemini vurguladı ve "Edirne, Balkanlara açılan kapı olarak stratejik bir noktada yer alıyor," dedi.

Su Sporları Edirne'ye Alternatif Bir Rota Sunuyor

Eracun, Meriç Nehri'nde yapılan su sporlarının İstanbul'daki sultan kayıkları gibi alternatifler sunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Edirne'nin tarihi yapıları ve organizasyonları ile birlikte su sporları da turizme katkı sağlıyor. Meriç Nehri'ndeki kancabaş kayıklarla yapılan geziler, şehri ziyaret eden yabancı turistler için ayrı bir değer taşıyor."

Edirne'nin İstanbul'a yakınlığının turizm açısından büyük bir avantaj sunduğunu da dile getiren Eracun, ziyaretçilerin konaklayacakları daha fazla alternatif oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. "Misafirlerimizin en az bir ya da iki gece kalmalarını hedefliyoruz," dedi.

Meriç Nehri Su Sporları Merkezi Olma Yolunda

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Meriç Parkuru'nun büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirtti. Meriç Nehri, bu yıl Balkan ve Avrupa şampiyonalarının düzenleneceği bir merkez haline geldi. İba, "Kürek yarışları sayesinde binlerce kişi Edirne'ye geliyor, bu da turizm hareketliliği sağlıyor," dedi.

Meriç Nehri'ndeki ilk kürek etkinliği 2021 yılında düzenlenmişti. 2024'te ise gençler kategorisindeki yarışlar başladı ve bu yıl içinde birçok organizasyon gerçekleşecek. 11-13 Temmuz tarihleri arasında Gençler Türkiye Kupası, 22-24 Ağustos tarihlerinde Gençler Türkiye Şampiyonası ve 17-19 Ekim'de Büyükler Türkiye Kupası yarışları planlanıyor.

Edirne'deki su sporları etkinlikleri, şehrin turistik cazibesini artırarak daha fazla turist çekmeyi hedefliyor. Geçmişi ve doğal güzellikleri ile ünlü bu şehir, Meriç Nehri sayesinde yeni bir canlılık kazanıyor.

Edirne'de bulunan Meriç Nehri'ndeki ulusal ve uluslararası kürek yarışları, şehre yeni turizm rotası kazandırıyor. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, açıklama yaptı.

Edirne'de bulunan Meriç Nehri'ndeki ulusal ve uluslararası kürek yarışları, şehre yeni turizm rotası kazandırıyor. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, açıklama yaptı.