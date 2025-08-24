DOLAR
Meriç Nehri Su Sporları Merkezi Oluyor: Edirne'de Bir İlk

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde yürütülen proje ile nehrin Türkiye'nin ilk ve nadir su sporları merkezlerinden biri haline geleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 11:26
Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nı izlerken, Meriç Nehri'nin ulusal ve uluslararası su sporları merkezi haline getirileceğini duyurdu. Sezer, nehrin iki tarafının "muazzam şekilde dizayn edildiğini" belirtti.

Proje ve tesisleşme

Sezer, kürek sporunun nehri taçlandırdığını vurgulayarak, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Federasyon ve TED Edirne Koleji işbirliğiyle büyüdüğünü söyledi. "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Federasyonumuz konunun takibini yapıyor, biz de yerelde her türlü desteği vereceğiz," dedi.

Vali Sezer, alanda yapılacak düzenlemeler hakkında şu bilgileri paylaştı: "Burada kürek sporcularının antrenman yapacakları, gerekli ekipmanları kullanabilecek alanlar oluşturulacak. Burası 7 gün 24 saat yaşayan, ona göre projelendirilen bir yer olacak. Tabii burada, DSİ'nin bulunduğu alanda tahsis çalışmaları tamamlandı. Buranın tahsisi Gençlik ve Spor Bakanlığımıza yapıldı ve proje çerçevesinde yapılacak işler birer birer tamamlanacak."

Sezer ayrıca, projenin sadece yarış dönemleriyle sınırlı kalmayacağını, yurt içi ve yurt dışından kulüplerin gelip antrenman yapabileceği ve konaklayabileceği bir cazibe merkezi hedeflendiğini belirtti. "Türkiye'de burası bir ilk olacak. Meriç Nehri gibi bir parkur, dünyada ender parkurlardan bir tanesi," sözleriyle projenin önemini özetledi.

Edirne'ye ekonomik ve sportif katkı

Sezer, nehirde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, ODTÜ ve Boğaziçi gibi büyük kulüplerin yarıştığını, yarışları izleyenlerin kentten güzel izlenimlerle ayrıldığını vurguladı ve bu tür organizasyonların kentin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk de projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Edirne Valiliğinin desteğiyle hayata geçirildiğini ifade etti. Ertürk, "Valimize teşekkür etmek istiyoruz. Kişisel olarak elini taşın altına koyuyor. Her şeyden önce bu, çocuklar için önemli. Edirnelilerin çocuklarını da buraya kazandırıp buradaki insanlara da katkı sağlayacak bir proje," dedi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nı izleyen yetkililer, projenin tamamlanmasıyla Meriç Nehri'nin su sporları ve spor turizmi açısından güçlü bir çekim merkezi olacağını belirtti.

Edirne'de bulunan Meriç Nehri, ulusal ve uluslararası kürek yarışlarına ev sahipliği yapıyor....

Edirne'de bulunan Meriç Nehri, ulusal ve uluslararası kürek yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Nehirde devam eden Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nı izleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere açıklama yaptı.

