Merkez Hakem Kurulu yıllar sonra bir ilke imza attı

Merkez Hakem Kurulu ilk defa böyle bir karar verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MERKEZ HAKEM KURULU'NDAN ŞAŞIRTAN KARAR

Geçtiğimiz Ocak ayında hakemliğe veda etmeye karar verdiğini açıklayan Süper Lig hakemlerinden Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel için seminer programına tören eklendi. Uzun dönemler hakemlik görevi yapan iki isim sahneye çıktı ve bugüne kadar olan bütün hizmetleriyle ilgili teşekkür edildi.





İki hakem için şilt verildi ve salondaki hakemler meslektaşlarını alkışladı. Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel ile ilgili hakem arkadaşları da konuşma gerçekleştirdi ve oldukça duygusal anlar yaşandı. İki hakem için şilt verildi ve Merkez Hakem Kurulu uzun sene sonra bir tören gerçekleştirerek hakemlere veda etme töreni gerçekleştirmiş oldu.