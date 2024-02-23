Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,05 0,19%
EURO
33,63 -0,06%
ALTIN
2.024,25 0,87%

Merkez Hakem Kurulu yıllar sonra bir ilke imza attı

Merkez Hakem Kurulu'ndan herkesi şaşırtan karar! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 20:17
Merkez Hakem Kurulu yıllar sonra bir ilke imza attı

Merkez Hakem Kurulu ilk defa böyle bir karar verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MERKEZ HAKEM KURULU'NDAN ŞAŞIRTAN KARAR

Geçtiğimiz Ocak ayında hakemliğe veda etmeye karar verdiğini açıklayan Süper Lig hakemlerinden Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel için seminer programına tören eklendi. Uzun dönemler hakemlik görevi yapan iki isim sahneye çıktı ve bugüne kadar olan bütün hizmetleriyle ilgili teşekkür edildi. 

merkez hakem kurulu kararları

İki hakem için şilt verildi ve salondaki hakemler meslektaşlarını alkışladı. Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel ile ilgili hakem arkadaşları da konuşma gerçekleştirdi ve oldukça duygusal anlar yaşandı. İki hakem için şilt verildi ve Merkez Hakem Kurulu uzun sene sonra bir tören gerçekleştirerek hakemlere veda etme töreni gerçekleştirmiş oldu. 

İLGİLİ HABERLER

Dev Ayçiçek yağı 139 TL’ye düşüyor! Stoklar tükenmek üzere

Dev Ayçiçek yağı 139 TL’ye düşüyor! Stoklar tükenmek üzere

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''YAY'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''YAY'' burcu yorumu

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''YAY'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''YAY'' burcu yorumu

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''OĞLAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''OĞLAK'' burcu yorumu

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''OĞLAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''OĞLAK'' burcu yorumu

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''KOVA'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''KOVA'' burcu yorumu

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''KOVA'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''KOVA'' burcu yorumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'den gitti, yeni takımında takdir topladı
2
Dünyaca ünlü futbolcu Survivor'a katılıyor!
3
Galatasaray, Sergen Yalçın'ın bir numarasına talip oldu
4
Merkez Hakem Kurulu yıllar sonra bir ilke imza attı
5
Galatasaray'ın kazandığı para ortaya çıktı
6
Galatasaray'ı mağlup eden Sparta Prag'a kurada büyük şok
7
Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 8 isimle yollar ayrılıyor

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''KOVA'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''KOVA'' burcu yorumu

O tarihler arasında uçak bileti alan yaşadı! Kısa süreliğine 499 TL'ye satılacak

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''OĞLAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''OĞLAK'' burcu yorumu

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''YAY'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''YAY'' burcu yorumu

Ehliyeti olan hemen başvurabilir! Sınav yok, şart yok: Şoför alımı başvuruları açıldı

Evlilik hazırlığı yapanlar rahatlayacak! Başvuru yapanlara 15.000 TL karşılıksız destek!

428 Bin TL’ye Elektrikli Araç Almak İsteyenlere Müjde! İşte Piyasayı Alt Üst Edecek Üç Model

Bu Görselde Kaç Tane Üçgen Var? İnsanların Sadece %1’i 15 Saniyede Doğru Cevabı Verebiliyor! İşte Zeka Testi

Kaşlarınızın Şekli Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor? Kavisli mi Düz mü? İşte Gizli Özelliklerinizi Ortaya Çıkaran Test

Dolar kuru 11 TL birden çakılacak! Korkutan tarihi verdiler

Dev Ayçiçek yağı 139 TL’ye düşüyor! Stoklar tükenmek üzere

Sağlık Bakanlığı’ndan 600 Klinik Destek Elemanı Alımı Müjdesi! İşte İŞKUR Başvuru Ekranı ve İlan Numaraları