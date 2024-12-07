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Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u 95-85'le Geçti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u 95-85 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:52
Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u 95-85'le Geçti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Galibiyetle Ayrıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında Aliağa Petkimspor ile karşılaştı. Mücadele, ev sahibi ekibin üstün performansıyla sonuçlandı ve final skoru 95-85 olarak belirlendi.

Bu galibiyet, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket için ligdeki önemli bir adım oldu. Takım, savunma ve hücumda gösterdiği uyum sayesinde maçı kazanarak, rakiplerine güç gösterdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Aliağa Petkimspor Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Moody (42) ile Aliağa Petkimspor oyuncusu Tyree (13) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Aliağa Petkimspor Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Moody (42) ile Aliağa Petkimspor oyuncusu Tyree (13) mücadele etti.

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