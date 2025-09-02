Merrell Belgrad Ultra 2025 İstanbul'da: 4 Bin Sporsever Kemerburgaz'ta

İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Merrell Belgrad Ultra 2025, bu yıl 4 bin sporseveri konuk edecek.

SPX sponsorluğunda düzenlenen ve katılımcı sayısını üç yılda üç katına çıkararak Türkiye'nin en büyük patika koşusu haline gelen organizasyon, deneyimli koşucular ile sporu yaşam biçimi haline getirenleri 'Herkes için doğa ve spor' sloganıyla beş farklı parkurda buluşturacak. Etkinlik, patika koşusunu müzik, dans ve çeşitli spor aktiviteleriyle zenginleşen bir açık hava festivaline dönüştürecek.

Etkinliğin detayları, SPX CEO'su (Üst yönetici) Barış Andırınlı, Anadolu Sigorta Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Müdürü Elif Banu Kocaoğlu, Boğaziçi Yönetim Genel Müdürü Sema Akça Oflas, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk, Multisport Partner İlişkileri Direktörü Bünyamin Aysoy ve Romatem Sağlık Grubu Operasyonel Direktörü Sinem Çamur'un katılımıyla gerçekleşen lansmanda aktarıldı.

SPX CEO'su Barış Andırınlı şöyle konuştu:

'Katılımcı sayısının üç yılda bin 200'den 4 bine yükselerek Türkiye'nin en büyük patika koşusu haline gelen etkinliğimiz, her yaştan ve her seviyeden sporsevere doğanın içinde unutulmaz bir deneyim sunuyor. Sloganımız 'Herkes için doğa ve spor'. Katılımcılar sadece parkurlarda mücadele etmiyor; doğa ile bütünleşiyor ve şehir hayatının temposundan uzaklaşarak kendilerini tazeliyor. SPX olarak, böylesine anlamlı ve etkileyici bir organizasyonun ana sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz.'

Beş farklı parkurda sınırsız heyecan

Merrell Belgrad Ultra 2025; Team Race 5K, Fun Run 5K, Belgrad Anadolu Sigorta Trail 15K, Belgrad Toyota Trail 30K ve Belgrad Ultra 60K olmak üzere beş farklı parkur seçeneğiyle koşuseverleri meydan okumaya davet ediyor.

Bu yıl ayrıca çocuklar için özel bir koşu düzenlenecek. Minikleri spora teşvik etmeyi amaçlayan çocuk koşusuna katılım ücretsiz olacak. Yarışı tamamlayan tüm çocuklara anı madalyası verilirken kayıt sırasında özel tasarım yarış tişörtleri dağıtılacak.