Merrell Belgrad Ultra 2025 İstanbul'da Rekor Katılımla Tamamlandı

Merrell Belgrad Ultra 2025, Kemerburgaz Kent Ormanında gerçekleştirildi. 5-6 Eylül tarihlerindeki etkinlik, SPX sponsorluğunda yapıldı ve 17 ülkeden, 160'ı yabancı olmak üzere 4 bin sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Organizasyonda 5, 15, 30 ve 60 kilometre parkurları yer aldı. Yarışlara Türkiye'nin 56 kentinden sporcular katıldı.

SPX CEO'su Barış Andırınlı'nın Açıklamaları

SPX CEO'su (üst yönetici) Barış Andırınlı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bu sene 3. senemiz. Aslında ilk çıktığı yıldan bu yana bu yarışın kapsayıcı olmasına çok önem gösterdik. Daha 3. senesinde Türkiye'nin en büyük patika koşusu yarışı olmuş durumda. Bu amacımıza ne kadar ulaştığımızı gösteriyor. Güzel bir atmosfer var, 4 bin koşucu start aldı. Bu da açık ara bu yarışı Türkiye'nin en büyük patika koşusu haline getirdi. Bu bir spor festivali."

Andırınlı sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "İlk senesinde 1660, ikinci sene 2350 kayıt vardı. Bu sene ise 4 bin. Ciddi bir ilgi var. Bu tabi oturan bir yarış, kimliğini bulmuş bir yarış. İstanbul'un göbeğinde olması ciddi bir avantaj. İstanbul'da bu boyutta bir patika koşusu etkinliği yok. Doğa içerisinde olmasıyla çok özel bir yere sahip. Kuzey ormanları içinde toprakta koşuyoruz. İstanbul'un göbeğinde böyle bir imkan bulmak çok mümkün değil. Bu yarış kar amacı gütmeyen bir yarış. Koşucuların beğenisi ister istemez yukarı çıkıyor. En önemlisi ise parkur. Parkura çıkanlar çok etkileniyorlar. İstanbul'da bugüne kadar görmedikleri coğrafyaları görme şansına ulaşıyorlar."

Sonuçlar

60 kilometre - Erkekler: Üzeyir Söylemez 04.42.21 (1.), Murat Kaya 04.57.36 (2.), Danil Maltsev 05.01.31 (3.).

60 kilometre - Kadınlar: Beyza Güzel 05.39.29 (1.), Ekaterina Troshanova 05.51.39 (2.), Songül Berikol 06.05.59 (3.).

30 kilometre - Erkekler: Aykut Taşdemir 02.01.02 (1.), Canpolat Akbay 02.05.00 (2.), Ercan Kitapçıoğlu 02.10.43 (3.).

30 kilometre - Kadınlar: Esra Taşdemir 02.29.31 (1.), Ayşegül Akdoğan 02.34.30 (2.), Gülnaz Ayar 02.35.40 (3.).

5 kilometre - Erkekler: Rıdvan Alper Afacan 00.25.09 (1.), Mert Taşkıran 00.25.52 (2.), Murathan Akkan 00.25.57 (3.).

5 kilometre - Kadınlar: Deniz Koyuncu 00.25.49 (1.), Maria Kolpakova 00.26.45 (2.), Semra Çelik 00.30.54 (3.).

AASK Sporcusu Hasan Hüseyin Kul 15 Kilometrede Yarıştı

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu ve AA çalışanı Hasan Hüseyin Kul, organizasyonda 15 kilometrelik parkurda yarıştı. Kul, "999 yarışmacı arasından genelde 21, 244 yarışmacı arasından 30-39 yaş kategorisinde ise 9. oldu."

15 kilometre parkurunda erkeklerde Halil Yaşın 00.56.19 ile birinci olurken, Fatih Korkunç 00.58.01 ile ikinci, Soykan Baykan 00.58.10 ile üçüncü oldu. Kadınlarda ise Fatma Arık 01.09.51, Özlem Işık 01.16.51, İlkay Dönmez 01.17.29'luk derecelerle ilk üçe girdi.

Hüseyin Kul, koşuya dair şunları söyledi: "İstanbul'da en yoğun katılımlı organizasyon. Biz de AA Spor Kulübü olarak bu organizasyonda yerimizi aldık. Anadolu Ajansı'na spora ve sporcuya verdiği önem için teşekkür ediyorum. Spor Kulübü başkanımız Serdar Karagöz başta olmak üzere bütün yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Ödül Töreni

Organizasyon sonunda ödül töreni düzenlendi. Toplamda 1 milyon liranın üzerinde ödül dağıtıldı ve sporcular ödüllerini SPX CEO'su (üst yönetici) Barış Andırınlı'dan aldı.

Yarışmada genel kategoride birincilere 25 bin, ikincilere 20 bin, üçüncülere 15 bin lira ödül verildi. Kategori yarışlarında birinciler 10 bin, ikinciler 5 bin, üçüncüler 2 bin 500 lira ile ödüllendirildi.

