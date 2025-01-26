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Mersin'de 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası Sona Erdi

Mersin'de düzenlenen 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası kazananlar belirlendi ve ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 21:55
Mersin'de 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası Sona Erdi

Mersin'de 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası Tamamlandı

Mersin'de gerçekleştirilen 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası başarıyla sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Masa Tenisi Spor Kulübü (MEMTEK) işbirliğiyle düzenlenen bu önemli etkinlik, Seyfi Alanya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Uluslararası Katılım ve Heyecanlı Final Müsabakaları

Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Irak, Ukrayna, İran ve Suriye'den toplam 200 veteran tenisçi katıldı. Bu sporcuların 24'ü kadın oldu. Turnuvanın ikinci gününde heyecan dolu final müsabakaları yapıldı.

Dereceye Giren Sporculara Ödülleri Verildi

Turnuvanın son gününde, çeşitli kategorilerde başarılı olan sporculara ödülleri takdim edildi. Katılımcıların gösterdiği azim, yarışmanın düzeyiyle birleşerek keyifli anlar sundu.

Bu yılki turnuva, veteran masa tenisinin yükselişini ve uluslararası dostluk bağlarını güçlendirme amacını yeniden gözler önüne serdi.

Mersin'de düzenlenen "4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası" sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığının...

Mersin'de düzenlenen "4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası" sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Masa Tenisi Spor Kulübünce (MEMTEK) organize edilen turnuva, Seyfi Alanya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mersin'de düzenlenen "4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası" sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığının...

Mersin'de düzenlenen "4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası" sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Masa Tenisi Spor Kulübünce (MEMTEK) organize edilen turnuva, Seyfi Alanya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

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