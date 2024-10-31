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Mersin'de Avrupa Kadınlar Bocce Volo Şampiyonası Başladı

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Bocce Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla start aldı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:09
Mersin'de Avrupa Kadınlar Bocce Volo Şampiyonası Başladı

Mersin'deki Şampiyona Başladı

Mersin'de gerçekleştirilen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarının başlamasıyla sahneye çıktı.

Organizasyonun Detayları

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, Toroslar Bocce Tesisi'nde düzenleniyor.

Müsabakalarda Milli Takım Temsili

Bocce'nin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye milli takımı şu sporcular tarafından temsil ediliyor:

  • İnci Ece Öztürk
  • Buket Öztürk
  • Emine Dursun
  • Beyza Tatarlı
  • Mine Türker
  • Mehmet Can Yakın

Teknik Ekip

Türkiye'nin milli takım antrenörleri Yakup Niyazi Kutlay ve Yılmaz Güzelocak, ay yıldızlı sporcuların başında bu müsabakalarda yer alıyor.

Uluslararası Katılım

Voloda, 11 farklı ülkeden yaklaşık 100 kişilik bir katılım bekleniyor. Şampiyonanın finali ise 2 Kasım'da gerçekleşecek.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla başladı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla başladı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla başladı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla başladı.

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