Mersin'de Avrupa Kadınlar Bocce Volo Şampiyonası Başladı

Mersin'deki Şampiyona Başladı

Mersin'de gerçekleştirilen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarının başlamasıyla sahneye çıktı.

Organizasyonun Detayları

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, Toroslar Bocce Tesisi'nde düzenleniyor.

Müsabakalarda Milli Takım Temsili

Bocce'nin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye milli takımı şu sporcular tarafından temsil ediliyor:

İnci Ece Öztürk

Buket Öztürk

Emine Dursun

Beyza Tatarlı

Mine Türker

Mehmet Can Yakın

Teknik Ekip

Türkiye'nin milli takım antrenörleri Yakup Niyazi Kutlay ve Yılmaz Güzelocak, ay yıldızlı sporcuların başında bu müsabakalarda yer alıyor.

Uluslararası Katılım

Voloda, 11 farklı ülkeden yaklaşık 100 kişilik bir katılım bekleniyor. Şampiyonanın finali ise 2 Kasım'da gerçekleşecek.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla başladı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla başladı.