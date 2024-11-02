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Mersin'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Tamamlandı

Milli takım 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 22:20
Mersin'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Tamamlandı

Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Mersin'de Gerçekleştirildi

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, milli takımın gösterdiği üstün performansla sona erdi. Takım, 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Önemli Detaylar

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen bu organizasyon, Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirildi. Katılım gösteren milli sporcular; İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın'dan oluşuyordu.

Madalya Kazanan Performanslar

Kadınlar röle kategorisinde, milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk, 46-44'lük bir skorla Fransa'nın rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandılar. Tek geleneksel kategorisinde ise Buket Öztürk, İtalya'dan bir rakibini 12-8 yenerek birinci oldu. Ayrıca, çift geleneksel kategorisinde Emine Dursun ve Buket Öztürk, birincilik elde ettiler.

Basamak kategorisinde ise İnci Ece Öztürk, finale yükseldi fakat İtalyan rakibine 40-37 yenilerek gümüş madalya kazandı. İnci Ece Öztürk ve Mehmet Can Yakın, karışık çiftler kategorisinde de üçüncülük elde ederek bronz madalya ile ödüllendirildi.

Dereceye Giren Sporcular

  • Çift Geleneksel:
    1) Emine Dursun - Buket Öztürk (Türkiye)
    2) Serana Traversa - Caterina Venturini (İtalya)
    3) Nikol Belasic - Carrolina Ban (Hırvatistan)
  • Tek Geleneksel:
    1) Buket Öztürk (Türkiye)
    2) Serana Traversa (İtalya)
    3) Annaelle Barazzutti (Fransa)
  • Kombine:
    1) Nives Jelovica (Hırvatistan)
  • Altın Nokta:
    1) Annaelle Barazzutti (Fransa)
  • Basamak:
    1) Gamba Gaia (İtalya)
    2) İnci Ece Öztürk (Türkiye)
  • Kadınlar Röle:
    1) İnci Ece Öztürk - Mine Türker (Türkiye)
    2) Floriane Amar - Marie Groleaz (Fransa)

Toroslar Bocce Tesisi’nde gerçekleştirilen bu önemli organizasyonda, ödüller dereceye giren sporculara takdim edildi.

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