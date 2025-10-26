Mersin'de Bocce Volo Dünya Şampiyonası Sona Erdi: Görkem Duran Bronz

Mersin'de düzenlenen Bocce, Ümitler ve Gençler Volo Dünya Şampiyonası sona erdi. Görkem Duran 18 yaş altı kombine dalında 3. oldu; 21 ülke, 103 sporcu katıldı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 00:34
Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde yapılan müsabakalarda 21 ülkeden 103 sporcu ter döktü.

Milli sporcu Görkem Duran, 18 yaş altı kombine disiplininde üçüncülüğü elde etti.

Takım Sonuçları

18 yaş altı basamak disiplini

1. İtalya
2. Hırvatistan
3. Karadağ, Arjantin

18 yaş altı çiftler disiplini

1. İtalya
2. Hırvatistan
3. Fransa, Arjantin

18 yaş altı röle disiplini

1. İtalya
2. Hırvatistan
3. Arjantin, Fransa

18 yaş altı kombine disiplini

1. Hırvatistan
2. İtalya
3. Türkiye, Fransa

23 yaş altı röle disiplini

1. Fransa
2. Karadağ
3. Tunus, İtalya

23 yaş altı basamak disiplini

1. İtalya
2. Karadağ
3. Fransa, Slovenya

23 yaş altı röle disiplini

1. Fransa
2. İtalya
3. Arjantin, Slovenya

23 yaş altı çiftler disiplini

1. Hırvatistan
2. Fransa
3. Tunus, Arjantin

23 yaş altı altın nokta disiplini

1. Slovenya
2. İtalya
3. Peru, Karadağ

23 yaş altı tekler disiplini

1. Fransa
2. Karadağ
3. Tunus, İtalya

Boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerindeki mücadelelerde 21 ülkeden 103 sporcu yarıştı.

