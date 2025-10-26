Mersin'de Bocce Volo Dünya Şampiyonası Sona Erdi: Görkem Duran Bronz

Mersin'de düzenlenen Bocce, Ümitler ve Gençler Volo Dünya Şampiyonası sona erdi. Görkem Duran 18 yaş altı kombine dalında 3. oldu; 21 ülke, 103 sporcu katıldı.