Mersin'de Bocce Volo Dünya Şampiyonası Sona Erdi: Görkem Duran Bronz

Mersin'de Bocce, Ümitler ve Gençler Volo Dünya Şampiyonası sona erdi
Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirildi.
Volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde yapılan müsabakalarda 21 ülkeden 103 sporcu ter döktü.
Milli sporcu Görkem Duran, 18 yaş altı kombine disiplininde üçüncülüğü elde etti.
Takım Sonuçları
18 yaş altı basamak disiplini
1. İtalya
2. Hırvatistan
3. Karadağ, Arjantin
18 yaş altı çiftler disiplini
1. İtalya
2. Hırvatistan
3. Fransa, Arjantin
18 yaş altı röle disiplini
1. İtalya
2. Hırvatistan
3. Arjantin, Fransa
18 yaş altı kombine disiplini
1. Hırvatistan
2. İtalya
3. Türkiye, Fransa
23 yaş altı röle disiplini
1. Fransa
2. Karadağ
3. Tunus, İtalya
23 yaş altı basamak disiplini
1. İtalya
2. Karadağ
3. Fransa, Slovenya
23 yaş altı röle disiplini
1. Fransa
2. İtalya
3. Arjantin, Slovenya
23 yaş altı çiftler disiplini
1. Hırvatistan
2. Fransa
3. Tunus, Arjantin
23 yaş altı altın nokta disiplini
1. Slovenya
2. İtalya
3. Peru, Karadağ
23 yaş altı tekler disiplini
1. Fransa
2. Karadağ
3. Tunus, İtalya
Boccede, Ümitler ve Gençler Volo Dünya Şampiyonası, final müsabakalarının ardından sona erdi. Boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerindeki mücadelelerde 21 ülkeden 103 sporcu yarıştı.