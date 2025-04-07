Mersin'deki Kadınlardan Pedal ve Ritimle Sağlık Hareketi

Mersin'de bisiklet ve müzik tutkusunu bir araya getiren bir grup kadın, hem beden hem de ruh sağlıklarını korumak için pedal çeviriyor. Yaşları 30 ila 70 arasında değişen bu kadınlar, çiçeklerle süslenmiş bisikletleriyle sahillerde keyifli yolculuklar yapıyor.

Bisiklet sevdalısı 69 yaşındaki Gülay Açıkel, iki yıl önce kadınların sosyalleşmesini desteklemek için "Bisikletli Kadınlar Amatör Ritim Grubu"nu kurdu. Açıkel'in öncülüğünde, 57 yaşındaki Hüsniye Tekin ve 47 yaşındaki Yasemin Kanber ile birlikte Mersin Bisikletli Dostlar Topluluğu oluşturuldu.

Bu topluluk, farklı meslek gruplarından gelen kadınlarla birlikte, her hafta düzenlenen etkinliklerde bir araya geliyor. Merkezin Yenişehir ilçesindeki "Bisikletli Kadınlar Durağı"nda eğitmenlerden enstrüman çalmayı öğrenen kadınlar, bisiklet turlarında yanlarına aldıkları müzik aletleriyle mola yerlerinde mini konserler veriyorlar.

Şehrimizde bisiklet sürmeyen kadın kalmasın