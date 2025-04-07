Mersin'deki Kadınlardan Pedal ve Ritimle Sağlık Hareketi

Mersin'de bisiklet ve müzik tutkusunu bir araya getiren bir grup kadın, hem beden hem de ruh sağlıklarını korumak için pedal çeviriyor. Yaşları 30 ila 70 arasında değişen bu kadınlar, çiçeklerle süslenmiş bisikletleriyle sahillerde keyifli yolculuklar yapıyor.
Bisiklet sevdalısı 69 yaşındaki Gülay Açıkel, iki yıl önce kadınların sosyalleşmesini desteklemek için "Bisikletli Kadınlar Amatör Ritim Grubu"nu kurdu. Açıkel'in öncülüğünde, 57 yaşındaki Hüsniye Tekin ve 47 yaşındaki Yasemin Kanber ile birlikte Mersin Bisikletli Dostlar Topluluğu oluşturuldu.
Bu topluluk, farklı meslek gruplarından gelen kadınlarla birlikte, her hafta düzenlenen etkinliklerde bir araya geliyor. Merkezin Yenişehir ilçesindeki "Bisikletli Kadınlar Durağı"nda eğitmenlerden enstrüman çalmayı öğrenen kadınlar, bisiklet turlarında yanlarına aldıkları müzik aletleriyle mola yerlerinde mini konserler veriyorlar.
Şehrimizde bisiklet sürmeyen kadın kalmasın
Mersin Bisikletli Dostlar Topluluğu Başkanı Hüsniye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet sürmeyi 54 yaşında öğrendiğini ifade ederek, spor ve müziğin kendilerini motive ettiğini belirtti. Tekin, "Amacımız kadınlarla bir arada olmak ve sosyal etkinliklere katılmak. Bisiklet sürmek hem psikolojik hem de bedensel mutluluk verdiği için bunu herkese aşılamak istiyoruz," Tekin, bisiklet sürdükten sonra ritim tuttuklarını vurgulayarak, "Şehrimizde bisiklet sürmeyen kadın kalmasın istiyoruz. Eğitimlerimiz eğlenceli geçiyor, çok fazla talep var," Bisikletli Kadınlar Amatör Ritim Grubu eğitmeni Gülay Açıkel, müzik ve sporu bir araya getirdikleri programlara toplamda 80 kişinin katıldığını söyledi. Açıkel, "Etkinliklere katılan kadınlar daha önce ellerine hiç enstrüman almamıştı. Nasıl çalınacağını bilmiyorlardı ama şimdi ilerleme kaydettiler. Kadınlar burada olmaktan mutlu. Kadınlarımızın öz güveni artıyor. Nerede bir etkinlik yapsak vatandaşlar hemen toplanıp izliyor," Mersin'de bisiklet ve müzik topluluğu kuran kadınlar, pedal çevirerek beden, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyor. Mersin'de bisiklet ve müzik topluluğu kuran kadınlar, pedal çevirerek beden, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyor.
Özgüveni Artan Kadınlar
Tekin, bisiklet sürdükten sonra ritim tuttuklarını vurgulayarak, "Şehrimizde bisiklet sürmeyen kadın kalmasın istiyoruz. Eğitimlerimiz eğlenceli geçiyor, çok fazla talep var," Bisikletli Kadınlar Amatör Ritim Grubu eğitmeni Gülay Açıkel, müzik ve sporu bir araya getirdikleri programlara toplamda 80 kişinin katıldığını söyledi. Açıkel, "Etkinliklere katılan kadınlar daha önce ellerine hiç enstrüman almamıştı. Nasıl çalınacağını bilmiyorlardı ama şimdi ilerleme kaydettiler. Kadınlar burada olmaktan mutlu. Kadınlarımızın öz güveni artıyor. Nerede bir etkinlik yapsak vatandaşlar hemen toplanıp izliyor," Mersin'de bisiklet ve müzik topluluğu kuran kadınlar, pedal çevirerek beden, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyor. Mersin'de bisiklet ve müzik topluluğu kuran kadınlar, pedal çevirerek beden, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyor.
Bisikletli Kadınlar Amatör Ritim Grubu eğitmeni Gülay Açıkel, müzik ve sporu bir araya getirdikleri programlara toplamda 80 kişinin katıldığını söyledi. Açıkel, "Etkinliklere katılan kadınlar daha önce ellerine hiç enstrüman almamıştı. Nasıl çalınacağını bilmiyorlardı ama şimdi ilerleme kaydettiler. Kadınlar burada olmaktan mutlu. Kadınlarımızın öz güveni artıyor. Nerede bir etkinlik yapsak vatandaşlar hemen toplanıp izliyor," Mersin'de bisiklet ve müzik topluluğu kuran kadınlar, pedal çevirerek beden, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyor. Mersin'de bisiklet ve müzik topluluğu kuran kadınlar, pedal çevirerek beden, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyor.
Mersin'de bisiklet ve müzik topluluğu kuran kadınlar, pedal çevirerek beden, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyor.
Mersin'de bisiklet ve müzik topluluğu kuran kadınlar, pedal çevirerek beden, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyor.