DOLAR
38,01 0,27%
EURO
41,74 0,7%
ALTIN
3.702,49 0,15%
BITCOIN
2.885.685,03 3,62%

Mersin'deki Kadınlardan Pedal ve Ritimle Sağlık Hareketi

Mersin'de bisiklet ve müzik topluluğu kuran kadınlar, pedal çevirerek beden sağlıklarını, müzikle ruh sağlıklarını koruyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:53
Mersin'deki Kadınlardan Pedal ve Ritimle Sağlık Hareketi

Mersin'de bisiklet ve müzik tutkusunu bir araya getiren bir grup kadın, hem beden hem de ruh sağlıklarını korumak için pedal çeviriyor. Yaşları 30 ila 70 arasında değişen bu kadınlar, çiçeklerle süslenmiş bisikletleriyle sahillerde keyifli yolculuklar yapıyor.

Bisiklet sevdalısı 69 yaşındaki Gülay Açıkel, iki yıl önce kadınların sosyalleşmesini desteklemek için "Bisikletli Kadınlar Amatör Ritim Grubu"nu kurdu. Açıkel'in öncülüğünde, 57 yaşındaki Hüsniye Tekin ve 47 yaşındaki Yasemin Kanber ile birlikte Mersin Bisikletli Dostlar Topluluğu oluşturuldu.

Bu topluluk, farklı meslek gruplarından gelen kadınlarla birlikte, her hafta düzenlenen etkinliklerde bir araya geliyor. Merkezin Yenişehir ilçesindeki "Bisikletli Kadınlar Durağı"nda eğitmenlerden enstrüman çalmayı öğrenen kadınlar, bisiklet turlarında yanlarına aldıkları müzik aletleriyle mola yerlerinde mini konserler veriyorlar.

Şehrimizde bisiklet sürmeyen kadın kalmasın

Mersin Bisikletli Dostlar Topluluğu Başkanı Hüsniye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet sürmeyi 54 yaşında öğrendiğini ifade ederek, spor ve müziğin kendilerini motive ettiğini belirtti. Tekin, "Amacımız kadınlarla bir arada olmak ve sosyal etkinliklere katılmak. Bisiklet sürmek hem psikolojik hem de bedensel mutluluk verdiği için bunu herkese aşılamak istiyoruz,"

Tekin, bisiklet sürdükten sonra ritim tuttuklarını vurgulayarak, "Şehrimizde bisiklet sürmeyen kadın kalmasın istiyoruz. Eğitimlerimiz eğlenceli geçiyor, çok fazla talep var,"

Özgüveni Artan Kadınlar

Bisikletli Kadınlar Amatör Ritim Grubu eğitmeni Gülay Açıkel, müzik ve sporu bir araya getirdikleri programlara toplamda 80 kişinin katıldığını söyledi. Açıkel, "Etkinliklere katılan kadınlar daha önce ellerine hiç enstrüman almamıştı. Nasıl çalınacağını bilmiyorlardı ama şimdi ilerleme kaydettiler. Kadınlar burada olmaktan mutlu. Kadınlarımızın öz güveni artıyor. Nerede bir etkinlik yapsak vatandaşlar hemen toplanıp izliyor,"

Mersin'de bisiklet ve müzik topluluğu kuran kadınlar, pedal çevirerek beden, enstrüman çalarak ruh...

Mersin'de bisiklet ve müzik topluluğu kuran kadınlar, pedal çevirerek beden, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyor.

Mersin'de bisiklet ve müzik topluluğu kuran kadınlar, pedal çevirerek beden, enstrüman çalarak ruh...

Mersin'de bisiklet ve müzik topluluğu kuran kadınlar, pedal çevirerek beden, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Yaş Altı Badmintoncularımız Çekya'da Madalya Kazandı
2
Trendyol 1. Lig'de 33. Hafta Hakemleri Belli Oldu
3
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Yenerek Finale Yükseldi
4
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi: Kadro Değişiklikleri ve Güvenlik Önlemleri
5
Ağrı'nın Kadın Futbol Takımı 1. Lig İçin Hedef Büyütüyor
6
Modern Pentatlon Ulusal Sıralama Yarışları Ankara'da Yoğun İlgiyle Gerçekleşti
7
Fenerbahçe Beko, Baskonia İle Zorlu Maça Çıkıyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!