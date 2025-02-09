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Mersin Mustangs, Şampiyonluk Hedefli Sezona Hazır

Mersin Mustangs, Süper Lig hedefiyle sezonu sıkı antrenmanlarla geçiriyor ve çeyrek final şanssızlığını kırmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:26
Mersin Mustangs, Şampiyonluk Hedefli Sezona Hazır

Mersin Mustangs, Süper Lig Hedefi için Sıkı Çalışıyor

Türkiye Üniversiteler Korumalı Futbol 1. Ligi'nde son 3 sezondur çeyrek final aşamasında elenen Mersin Mustangs, bu sezon şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkıyor. Geçen sezon C Grubu'nu 9 puanla lider bitiren ancak çeyrek finalde Atılım Rhinos'a 16-6 yenilerek büyük bir fırsatı kaçıran Mersin Üniversitesi ekibi, bu yıl hedefini daha da yükseğe koydu.

Yeni Sezona Hızlı Başlangıç

Mezitli Belediyesi Futbol Sahası'nda, koç Gökbey Kurt yönetiminde antrenman yapan Mersin Mustangs, E Grubu'ndaki ilk iki maçında Selçuk Scorpions'u 68-0 ve Akdeniz Heroes'i 40-22 gibi farklı skorlarla yendi. Takım, “çeyrek finalde yaşanan şanssızlıkları” tekrarlamamak için büyük bir azimle çalışıyor.

Hedef Süper Lig

Koç Gökbey Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın hedeflerine ulaşmak için antrenmanlarını kesintisiz sürdürdüklerini belirtti. Kurt, “Son 3 sezondur şanssız ve talihsiz durumlardan dolayı çeyrek finalde eleniyoruz. Çeyrek final maçlarını kazansaydık üst lige çıkacaktık. Bu yıl bu şanssızlığı kırmanın zamanı geldi. Ekip olarak buna kenetlendik. Oyuncularımızın hepsi bunun için emek veriyor.” ifadelerini kullandı.

Takımın diğer koçu İlker Kaan Özbozkurt, 15 yıllık kariyerinde hem oyuncu hem de koç olarak takıma hizmet ettiğini belirtti. Özbozkurt, bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşacaklarına inandığını vurguladı. Takımın kurucu oyuncularından Gökhan Yılmaz ise, yeni sezonda işleri şansa bırakmamak için daha fazla çalıştıklarını dile getirdi.

Son 3 sezondur Süper Lig'e çıkma şansını çeyrek final maçlarında kaçıran Türkiye Üniversiteler...

Son 3 sezondur Süper Lig'e çıkma şansını çeyrek final maçlarında kaçıran Türkiye Üniversiteler Korumalı Futbol 1. Ligi ekiplerinden Mersin Mustangs, bu sezon şampiyonluk istiyor. Mersin Mustangs'ın oyuncuları, Mezitli Belediyesi Futbol Sahası'nda antrenmanlarını sürdürüyor.

Son 3 sezondur Süper Lig'e çıkma şansını çeyrek final maçlarında kaçıran Türkiye Üniversiteler...

Son 3 sezondur Süper Lig'e çıkma şansını çeyrek final maçlarında kaçıran Türkiye Üniversiteler Korumalı Futbol 1. Ligi ekiplerinden Mersin Mustangs, bu sezon şampiyonluk istiyor. Mersin Mustangs'ın oyuncuları, Mezitli Belediyesi Futbol Sahası'nda antrenmanlarını sürdürüyor.

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