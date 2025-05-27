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Mersin Spor, Anadolu Efes Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Mersin Spor, Anadolu Efes ile oynayacağı play-off çeyrek finali için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 17:08
Mersin Spor, Anadolu Efes Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes ile deplasmanda yapacağı maça yönelik hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, başantrenör Can Sevim yönetimindeki takım, Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanı, kulüp başkanı Berkay Üstündağ, asbaşkan Doğukan Uyan ve yöneticilerin de izlediği belirtildi.

Mersin Spor, 30 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, sezon için kritik bir öneme sahip.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes ile...

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes ile...

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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