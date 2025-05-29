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Mersin Spor Basketbol Takımı, Play-Off Hedefine Kilitlendi

Mersin Spor, Anadolu Efes ile çeyrek finalde karşılaşacak ve ligdeki başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 11:49
Mersin Spor Basketbol Takımı, Play-Off Hedefine Kilitlendi

Mersin Spor Basketbol Takımı, Play-Off Hedefine Kilitlendi

Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde elde ettiği başarıyı play-off aşamasında sürdürmeye kararlı.

Çeyrek finalde Anadolu Efes ile eşleşen Mersin Spor'un başantrenörü Can Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Maç zamanı geldiğinde, hazır olup elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

Bu sezon 30 karşılaşmada 16 galibiyet alarak, 46 puan toplayan Mersin Spor, lig normal sezonunu 6. sırada tamamladı. Ayrıca gösterdiği etkileyici performansla bu yıl play-off'lara katılma ve önümüzdeki sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hakkı elde etti.

Başantrenör Can Sevim'in Açıklamaları

Can Sevim, sezon başında belirledikleri hedeflere ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Elimizden gelenin en iyisini gösteriyoruz" şeklinde konuştu. Sevim, iki sezondur hedeflerinin üzerinde başarı sağladıklarını belirtti.

İlk sezonunda Süper Lig'e yükselumayı başardıklarını, ikinci yılında ise Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıklarını ifade eden Sevim, “Bu şehir önemli organizasyonlarda yer almayı hak ediyor,” dedi.

Çeyrek finaldeki maçları öncesinde hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Sevim, takımı iyi bir noktaya getirdiklerini ve maç zamanı geldiğinde en iyi performansları sergileyeceklerini belirtti.

İki takım arasındaki ilk maç yarın saat 18.00'de İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. İkinci karşılaşma ise 1 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıktığı bu sezon play-off hakkı elde eden Mersin Spor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıktığı bu sezon play-off hakkı elde eden Mersin Spor, yeni hedefine odaklandı. Başantrenör Can Sevim, AA muhabirine, açıklamada bulundu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıktığı bu sezon play-off hakkı elde eden Mersin Spor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıktığı bu sezon play-off hakkı elde eden Mersin Spor, yeni hedefine odaklandı. Başantrenör Can Sevim, AA muhabirine, açıklamada bulundu.

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