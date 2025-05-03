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Mersin Spor, Bursaspor Yörsan'ı 89-82 Yenerek Kazandı

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Yörsan'ı 89-82 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 15:10
Mersin Spor, Bursaspor Yörsan'ı 89-82 Yenerek Kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Mersin Spor, sahasında Bursaspor Yörsan'ı ağırladı ve mücadeleyi 89-82’lik skorla kazandı.

Bu sonuçla Mersin Spor, ligdeki iddiasını güçlendirirken, Bursaspor Yörsan ise önemli bir yenilgi almış oldu. Taraftarlarını coşturan Mersin Spor, maç boyunca sergilediği etkili oyunla galibiyeti elde etti.

Basketbolseverler, iki takımın sergilediği mücadeleyi büyük bir dikkatle takip etti. Mersin'in galibiyeti, ligdeki sıralamayı da etkileyebilir.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Mersin Spor ile Bursaspor Yörsan Servet...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Mersin Spor ile Bursaspor Yörsan Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden Justin Cobbs (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Mersin Spor ile Bursaspor Yörsan Servet...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Mersin Spor ile Bursaspor Yörsan Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden Justin Cobbs (sağda) rakibiyle mücadele etti.

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