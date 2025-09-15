Mersin Spor'da Çifte Hedef: Süper Lig ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Başarı

Mersin Spor sezona iki kulvarda hazırlanıyor

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Geçen sezon 10 yıl aradan sonra yükseldiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde adından sıkça söz ettiren Mersin Spor, yeni sezonda hem ligde hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele ederek başarılı olmayı amaçlıyor.

Kadroda süreklilik ve yeni takviyeler

Mersin ekibi, ligde gösterdiği performansla önce Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final oynamış; sezon sonunda elde ettiği sonuçlarla da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Sezon öncesinde takım, Pako Cruz, Gabriel Olaseni, Justin Cobbs, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı, Anıl Alyanak ile sözleşme uzatırken; Ergi Tırpancı, Hakan Sayılı, Leon Harun Apaydın, Ronald March, Ben Bentil, Jack White, Anthony Cowan Jr. ve Kuzey Livaneli'yi kadrosuna kattı. Bu hamleler, hem takım kimyasını korumayı hem de derinliği artırmayı hedefliyor.

Başantrenör Can Sevim'in değerlendirmesi

Başantrenör Can Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada teknik ekip, oyuncular, yönetim ve taraftarın geçen sezon önemli işler başardığını vurguladı. Sevim, takımın ligdeki ilk yıllarında hedeflerinin üzerinde bir performans gösterdiğini ve geçen yıldan takımı taşıyan oyuncuların kadroda tutulduğunu belirtti.

Sevim'in sözleri özetle şöyle: “Geçen yıl başardık, hedeflerimiz bitti, daha ilerisi yok diyemeyiz. Her gün gelişen, her yıl üzerine koyan ve büyüyen kulüp olmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Transferlerin adaptasyonu hızlandıracağını söyleyen Sevim, “En büyük avantajımız geçen yıldan kalan oyuncularımızın devam ediyor olması. Onlar hem takım kimyasının oluşmasında hem de sistemin oturmasında diğer oyunculara yardımcı olacaktır. Bu da adaptasyon sürecini hızlandıracaktır.” dedi ve ekledi: “Sezona yeterli vakit var. Hazırlık maçlarıyla sezona hazırlanacağız. Sezon başladığında hazır bir Mersin Spor göreceğiz.”

Hedef: Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde başarı

Sevim, bu sezon iki kulvarda da başarı hedeflediklerini belirterek, “Basketbol Şampiyonlar Ligi her yıl daha zorlaşan, takımların ilgisinin arttığı bir lig haline geldi. Bu yılda eminim o kısım çok zorlu olacaktır ama Türkiye ligi de bizim için önemli. Geçen sezon ligde yakaladığımız başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de önemli başarılar kazanıp iyi bir sezon geçirmek tek hedefimiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Taraftar için çekişmeli maçlar

Can Sevim, taraftarların bu sezon keyifli maçlar izleyeceğini vurguladı ve Mersin'de önemli takımların konuk edileceğini söyledi. Kulüp, iki kulvarda da rekabetçi bir sezon geçirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

