Mersin Spor'dan Çarpıcı Transfer: Will Scott Magnay Kadroda

Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde önemli bir transfer gerçekleştirdi. Kulüp, 26 yaşındaki Avustralyalı pivot Will Scott Magnay'ı kadrosuna katmayı başardı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Magnay'nın bu sezon Avustralya Ulusal Basketbol Ligi takımı Tasmania JackJumpers’ta forma giydiği ve sezon sonuna kadar Mersin Spor ile anlaşıldığı duyuruldu. Açıklama, "Anlaşmamızın, Avustralya Ulusal Basketbol Ligi'nin deneyimli oyuncularından Will Scott Magnay ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz. Zaferlerle dolu bir sezon geçirmeyi ve başarılarımızı hep birlikte kutlamayı temenni ederiz." şeklinde ifade edildi.