Mersin Spor, Semt 77 Yalovaspor Maçına Hazırlanıyor

Mersin Spor, Semt 77 Yalovaspor Maçına Hazır!

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında Semt 77 Yalovaspor ile yapacağı maça yoğunlaşarak hazırlıklarını sürdürüyor. Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda oyuncular, şut ve taktik çalışması ile formda kalmaya çalıştı. Başantrenör Sevim, Yalovaspor maçının kolay geçmeyeceğini belirterek, kazanma arzusunu dile getirdi. Sevim, “Yalovaspor’un ligde kalmak için her maçı kazanması gereken bir döneme girdiğini biliyoruz. Dolayısıyla, ellerinden gelenin fazlasını yapacaklardır. Karşımızda her top için mücadele eden bir takım olacak. Bunun için biz de aynı şekilde cevap vermek zorundayız,” ifadelerini kullandı.

Sevim, play-off’a kalma şanslarının hala devam ettiğinin altını çizerek, “Bu maçı kazanmak bizim için çok değerli. Aksi takdirde play-in turuna gireceksek, 7. sıradan sahamız avantajıyla girmemiz gerekiyor. Bu bilinçle hazırlık yapıyoruz,” dedi.

Takım kaptanı Pako Cruz ise Yalovaspor’un küçümsenmeyecek bir ekip olduğuna vurgu yaptı. Cruz, “Onlar ligde kalmak için, biz ise farklı hedefler için mücadele diyoruz. Dolayısıyla çok sert bir maç olacağını düşünüyorum,” değerlendirmesinde bulundu.

Mersin Spor ile Semt 77 Yalovaspor karşılaşması, 20 Nisan Pazar günü saat 13.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında Semt 77 Yalovaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu'nda devam etti. Antrenmana basketbolculardan Will Scott Magnay (önde) da katıldı.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında Semt 77 Yalovaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu'nda devam etti. Antrenmana basketbolculardan Will Scott Magnay (önde) da katıldı.