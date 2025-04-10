Mersin Uluslararası Bisiklet Turu 2023 Başladı

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Yola Çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin), Anamur-Bozyazı-Aydıncık etabıyla başladı. Bu önemli organizasyonda Uluslararası Bisiklet Birliği takviminde yer alıyor ve 33 ülkeden toplam 173 sporcu yer alıyor.

İlk Etap Heyecanı

Start, Anamur Belediyesi Dragon Parkı önünde, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz tarafından verildi. İlk etap, Aydıncık ilçesi Gilindire Mağarası mevkisinde sona erecek.

Organizasyon Detayları

Yarışmacılar toplamda 448,5 kilometre yol kat edecek. Turun ikinci günü sırasında Gülnar-Mut-Silifke-Erdemli etabı gerçekleştirilecek.

Ödüller ve Kapanış

Kent merkezinde 13 Nisan'da sona erecek olan bu heyecan dolu turda, dereceye giren sporculara toplamda 19 bin 30 avro ödül verilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin), Anamur-Bozyazı-Aydıncık etabıyla başladı. Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan organizasyonda 33 ülkeden 173 sporcu ter döküyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin), Anamur-Bozyazı-Aydıncık etabıyla başladı. Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan organizasyonda 33 ülkeden 173 sporcu ter döküyor.