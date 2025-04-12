Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Üçüncü Etabını Stefan De Bod Kazandı

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Heyecanı Sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yedinci kez düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda (Tour of Mersin) üçüncü etabın galibi Stefan De Bod oldu. Güney Afrikalı sporcu, zorlu parkurda elde ettiği performansıyla birinci gelerek dikkatleri üzerine çekti.

Etap Detayları

Bu yılki bisiklet turuna farklı ülkelerden 150 sporcu katılım sağladı. Tarsus’ta bulunan Akgedik Mahallesi'nde start alan yarışma, Çamlıyayla ve Toroslar etaplarından geçerek final noktasına ulaşmıştır. Sporcular, yükseklik ve zorlu doğa koşullarında yarışarak Toroslar ilçesindeki Ayvagediği Mahallesi’nde yarışı tamamladılar.

Genel Klasman Sonuçları

Üçüncü etabın genel klasman sonuçları ise şöyle şekillendi: Stefan De Bod birinciliği elde ederken, Dawit Yemane (Eritre) ikinci, Lennert Teugels (Belçika) ise üçüncü oldu. Ayrıca Michal Schuran (Çek Cumhuriyeti) 'tırmanış', Stefan De Bod 'sprint', ve Balint Feldhoffer (Macaristan) 'en iyi genç sporcu' kategorilerinde birincilikle ödüllendirildi.

Ödül Töreni

Yarışın sona erdiği alanda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, yarın gerçekleştirilecek Akdeniz-Yenişehir-Mezitli etabı ile son bulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı tamamlandı. Sporcular, Çamlıyayla ilçesinden geçiş yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı tamamlandı. Sporcular, Çamlıyayla ilçesinden geçiş yaptı.