Mert Günok: 2026 Dünya Kupası'na Katılacağımıza İnanıyoruz

Mert Günok, A Milli Takım Hedefini Açıkladı

Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağına olan inancını yineledi. Günok, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mert Günok, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakiplerinin 13 Aralık Cuma günü çekilecek kura ile belirleneceğini hatırlatarak, "Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Uzun süredir katılamıyoruz. İyi bir takımımız var. Katılacağımıza inanıyoruz." dedi.

Fenerbahçe Maçı ile Çıkış Haftası

Günok, Beşiktaş'ın sezonun geride kalan bölümünde istediği performansı sergileyemediğini dile getirerek, "Geçtiğimiz sezon da iyi başlayamamıştık. Kazandığımız Fenerbahçe maçı, çıkışa geçebilmemiz için güzel bir fırsattı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Takım içinde, maçtan önce bunun bir çıkış maçı olması gerektiğini konuştuk." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın maçlarının ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne dönmeyi tercih eden tecrübeli kaleci, genç oyuncuların tecrübelenmeleri gerektiğine dikkat çekerek, "Yeni gelen yerli ve yabancı oyuncularımıza Türkiye'deki futbol iklimini anlatıyoruz. Önümüzde, bu çıkışı sürdürebileceğimiz maçlar var. Seyircimizin desteğini hissediyoruz. Önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Futbolcu Mert Günok, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen 'Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen '"Turkuvaz Medya Spor Zirvesi"nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.