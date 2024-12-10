DOLAR
34,81 -0,1%
EURO
36,63 0,38%
ALTIN
3.008,3 -1,1%
BITCOIN
3.318.425,14 1,26%

Mert Günok: 2026 Dünya Kupası'na Katılacağımıza İnanıyoruz

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na katılma hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 17:43
Mert Günok: 2026 Dünya Kupası'na Katılacağımıza İnanıyoruz

Mert Günok, A Milli Takım Hedefini Açıkladı

Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağına olan inancını yineledi. Günok, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mert Günok, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakiplerinin 13 Aralık Cuma günü çekilecek kura ile belirleneceğini hatırlatarak, "Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Uzun süredir katılamıyoruz. İyi bir takımımız var. Katılacağımıza inanıyoruz." dedi.

Fenerbahçe Maçı ile Çıkış Haftası

Günok, Beşiktaş'ın sezonun geride kalan bölümünde istediği performansı sergileyemediğini dile getirerek, "Geçtiğimiz sezon da iyi başlayamamıştık. Kazandığımız Fenerbahçe maçı, çıkışa geçebilmemiz için güzel bir fırsattı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Takım içinde, maçtan önce bunun bir çıkış maçı olması gerektiğini konuştuk." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın maçlarının ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne dönmeyi tercih eden tecrübeli kaleci, genç oyuncuların tecrübelenmeleri gerektiğine dikkat çekerek, "Yeni gelen yerli ve yabancı oyuncularımıza Türkiye'deki futbol iklimini anlatıyoruz. Önümüzde, bu çıkışı sürdürebileceğimiz maçlar var. Seyircimizin desteğini hissediyoruz. Önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Futbolcu Mert Günok, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen 'Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde...

Milli Futbolcu Mert Günok, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen 'Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen '"Turkuvaz Medya...

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen '"Turkuvaz Medya Spor Zirvesi"nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İLGİLİ HABERLER

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş, Cizre'yi Zor Geçti: 3-2
2
Sivasspor, Charis Charisis ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı
3
Dursun Özbek, MHK'yi Eleştirdi: 'Galatasaray Açısından Kabul Edilemez'
4
Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
5
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Aris Midea ile Karşılaşıyor
6
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar 25 Metre Havalı Tabanca Finali Sonuçları
7
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan Athletic Bilbao Maçı Öncesi Açıklamalar

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!