Mert Günok'tan Beşiktaş'a Veda Mesajı

Mert Günok, Beşiktaş ile yollarını ayırdığını sosyal medyadan duyurdu; 15 Ağustos 2021'den beri forma giydiği kulübe teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 22:19
Mert Günok'tan Beşiktaş'a veda

Sosyal medyadan duygusal teşekkür mesajı

Beşiktaş ile yollarını ayıran kaleci Mert Günok, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı. 36 yaşındaki file bekçisi, kulübe ve taraftara teşekkürlerini iletti.

Günok'un mesajı:

"15 Ağustos 2021. Beşiktaş’a imza attığım ilk gün... Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100’ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim. Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanları; her yolculuğun bir sonu var. Bana bu güne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler. Hoşça kalın."

Günok'un paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarlar ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kulüple yolların ayrıldığı resmen ilan edilirken, oyuncunun sözleri Beşiktaş kariyerine çizdiği vurguyu bir kez daha ortaya koydu.

