Mert Günok'tan Beşiktaş'a Veda Mesajı

Mert Günok'tan Beşiktaş'a veda

Sosyal medyadan duygusal teşekkür mesajı

Beşiktaş ile yollarını ayıran kaleci Mert Günok, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı. 36 yaşındaki file bekçisi, kulübe ve taraftara teşekkürlerini iletti.

Günok'un mesajı:

"15 Ağustos 2021. Beşiktaş’a imza attığım ilk gün... Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100’ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim. Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanları; her yolculuğun bir sonu var. Bana bu güne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler. Hoşça kalın."

Günok'un paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarlar ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kulüple yolların ayrıldığı resmen ilan edilirken, oyuncunun sözleri Beşiktaş kariyerine çizdiği vurguyu bir kez daha ortaya koydu.

BEŞİKTAŞ İLE YOLLARINI AYIRAN KALECİ MERT GÜNOK, SOSYAL MEDYA HESABINDAN BİR VEDA MESAJI YAYIMLADI.