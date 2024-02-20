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Mert Hakan Yandaş'a müjde gibi haber: İsmail Kartal kararını verdi

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesi sonrasında oyuna girerek asist yapan ve iyi performans sağlayan Mert Hakan Yandaş'a müjdeli haber geldi. İsmail Kartal'ın kararı ve tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 20:12
Mert Hakan Yandaş'a müjde gibi haber: İsmail Kartal kararını verdi

Çaykur Rizespor deplasmanında hayata döndüren orta sahanın ismi Mert Hakan Yandaş, ara transfer döneminde takımdan ayrılmasıyla Rize'de ikinci yarı oyuna girmesiyle 3-1'lik galibiyette büyük paya sahiptir. Mert Hakan, Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 öne geçiren golün asistini yapmış ve Dzeko tribünlere Mert Hakan'ı gösterip takım arkadaşının hakkını vermişti. Başarılı topçu Rize'deki hırslı futbolcu dikkatleri çekti.

Mert Hakan Yandaş, maçın sonrasında gündeme gelirken açıklamaları çok konuşuldu. Buradan yeniden bütün camiası tarafına seslenirken bu kulübün bir parçasını en ufak en genç oyuncuları medyaya yem etmesinler ifadelerini kullanarak bu kulüp bu arma kalıcı ifadelerini kullandı. Son düdük çalarkan kim olursa olsun isim önemi olmadığına vurgu yapıldı. Maçla ilgili çok fazla konuşmak istemediğini belirten Hakan, benim için de iyi geçtiği için çok mutluyum ifadeleri kullanıldı.

Mert Hakan yandaş
YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşılaşmasında gelen 3 puanla beraber Mert Hakan için sürpriz karar alınırken sarı lacivertli kulübün sözleşmesinde sezon sonuna kadar yıldız isim kontrat yenileme kararı alındı. Teknik Direktör İsmail Kartal isteğiyle beraber yıldız isime sözleşme uygulanması bekleniyor.

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