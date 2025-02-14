Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile 100. Süper Lig Maçına Hazırlanıyor

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. 16 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile yapılacak olan karşılaşma, 30 yaşındaki futbolcu için özel bir anı niteliği taşıyor. Sarı-lacivertli ekiple 5 sezonda 99 lig maçına çıkan Yandaş, bu süreçte 6 gol atıp 16 asist yaptı.

Fenerbahçe'de 143 Resmi Maç

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunda katılan Yandaş, toplamda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında 143 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 6 bin 446 dakika sahada kalarak, 11 gol ve 24 asist gerçekleştirdi. Mert Hakan, bu süreçte 31 sarı ve 2 kırmızı kart ile de cezalandırıldı.

Performansı ve Kariyeri

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altında 99 Süper Lig maçında 4 bin 372 dakika oyunda kalarak, 6 gol ve 16 asistle takımına katkı sağladı. Ligde geçen sezon 16 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, bu yıl 10 lig maçında sahaya çıktı. Ancak sakatlık ve ceza gibi nedenlerden ötürü bazı maçlarda forma giyemedi.

Bu Sezonki Katkıları

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünde 21 resmi maçta görev alan Mert Hakan, bu karşılaşmalardan 5'ine ilk 11'de başlarken, 16 maçta ise sonradan oyuna dahil oldu. Bu sezonki performansı, Fenerbahçe taraftarları tarafından merakla bekleniyor.

Deneyimli futbolcunun, 100. lig maçıyla birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.