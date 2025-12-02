Mert Hakan Yandaş PFDK'ya Sevk Edildi — TFF 14. Hafta Raporu

TFF Hukuk Müşavirliği, Mert Hakan Yandaş ile Süper Lig'den 10 kulüp ve bazı yöneticileri 14. haftadaki ihlaller nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 22:51
Mert Hakan Yandaş ve 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig 14. hafta müsabakalarına ilişkin disiplin değerlendirmesini açıkladı. Yapılan inceleme sonucunda bazı kulüpler, teknik sorumlular ve futbolcular Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Sevk Edilen Kulüpler ve Kişiler

Kocaelispor Kulübü 28.11.2025 tarihinde oynanan Kocaelispor-Gençlerbirliği müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca; ayrıca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Çaykur Rizespor Kulübü 29.11.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Kayserispor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Kayserispor Kulübü 29.11.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Kayserispor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Gaziantep Futbol Kulübü 29.11.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Eyüpspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Eyüpspor Kulübü Teknik Sorumlusu Orhan Ak 29.11.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Eyüpspor müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Antalyaspor Kulübü 30.11.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor-Göztepe müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Göztepe Kulübü 30.11.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor-Göztepe müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca; ayrıca talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Samsunspor futbolcusu Josafat Wooding Mendes 01.12.2025 tarihinde oynanan Samsunspor-Corendon Alanyaspor müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Alanyaspor Antrenörü Joao Pedro Da Silva Esmail Pereira 01.12.2025 tarihinde oynanan Samsunspor-Corendon Alanyaspor müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü 01.12.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca; saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca; ayrıca talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 ve 10/6 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe idarecisi Ali Bozan aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Kulübü 01.12.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray idarecisi Metin Öztürk müsabaka sonrası medyada yaptığı beyanlarda yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Antrenörü Serhat Doğan aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü 30.11.2025 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü resmi sosyal medya hesabından (X) 26.11.2025 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kulübün resmi sosyal medya hesabından (X) 26.11.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalarında yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Sonuç ve Süreç

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan sevkler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilecek. İlgili tarafların savunma süreçleri ve kurulun alacağı disiplin kararları ilerleyen günlerde duyurulacak.

