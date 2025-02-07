Mertens ve Berkan Kutlu, Dünya Kanser Günü Etkinliğinde

Galatasaraylı Futbolculardan Önemli Mesajlar

Galatasaraylı futbolcular Dries Mertens ve Berkan Kutlu, Dünya Kanser Günü dolayısıyla Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. "Biz Birlikte Güçlüyüz" adlı etkinlikte, Medicana Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk ve Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Doç. Dr. Mutlu Demiray da yer aldı. Etkinlikte, kanser hastalığında erken teşhisin önemi ile güncel tanı ve tedavi yöntemleri ele alındı.

Mertens'ten Araştırma Çağrısı

Belçikalı futbolcu Mertens, kanserle ilgili daha fazla araştırma yapılması ve bu konuda teşvik verilmesi gerektiği vurgusunu yaptı. 37 yaşındaki oyuncu, Prof. Dr. Kutluk ve Doç. Dr. Demiray'a az yemek yemenin veya oruç tutmanın kanseri önleme üzerindeki etkisini sordu. Prof. Dr. Kutluk, bu soruya yanıt olarak, "Doğrudan doğruya oruç, kanseri önler diyemeyiz ama beslenme tartışmasız bir şekilde kanseri önlemede en önemli faktörlerden birisidir. Kilo fazlalığı ile çok sayıda kanserin doğrudan ilişkisi vardır. Gıdaların saklanması, pişirilmesi, katkı maddeleri ve kanser yapıcı maddelerden kaçınılması da önemli konulardır." şeklinde yanıtladı.

Berkan Kutlu’dan Erken Teşhis Vurgusu

Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çeken Berkan Kutlu, "İmkanı olan kontrollerini yaptırsın. Annemde de bir problem vardı. Erken teşhis sonucunda çok çabuk tedavi olabildi. Bundan çok mutluyum. Tıpın ilerlemesi bizi mutlu ediyor. Sevdiklerimizle beraber olmak bizim için çok değerli." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Dries Mertens ve Berkan Kutlu'ya çiçek ve plaket takdim edildi.