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Merve Dinçel Kavurat Paris 2024'te Bronz Madalya Şansını Kaybetti

Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya için yaptığı mücadelede kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 22:12
Merve Dinçel Kavurat Paris 2024'te Bronz Madalya Şansını Kaybetti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Müsabakaları

Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 49 kiloda mücadele etti. Bronz madalya için yaptığı karşılaşmada istediğini elde edemedi.

Çeyrek Finaldeki Mücadele

Grand Palais'te gerçekleştirilen turnuvada, Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finalde Quing Guo isimli Çinli rakibine yenildi. Ancak Guo'nun finale çıkması sayesinde Merve, repesajda mücadele etme hakkı kazandı.

Repesajda Yükseliş ve Son Maç

Repesajda, mülteci takımında yer alan Dino Pouryounes Langeroudi ile karşılaşan Merve, rakibini mağlup ederek bronz madalya maçı oynamaya hak kazandı. Fakat, finalde Lena Stojkovic ile karşılaşan Merve, 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Oyunlarda Sonuç

Merve Dinçel Kavurat, bu sonuçla birlikte Olimpiyat Oyunları'nı beşinci sırada tamamladı.

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