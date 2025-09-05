Messi 2 Golle Veda Etti: Arjantin 3-0 Venezuela, 38 Puanla Lider

Maç Özeti

Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanan Güney Amerika Elemeleri maçında Arjantin, Venezuela'yı 3-0 mağlup etti. Maç, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında gerçekleşti.

Son kez ülkesinde milli formayı giyen Lionel Messi, seremoniye çocuklarıyla çıkarak duygusal anlar yaşadı. 38 yaşındaki yıldız, ısınma ve maç sonrasında gözyaşlarına hâkim olamadı.

Karşılaşmada goller Messi (2) ve Lautaro Martinez imzasını taşıdı. Arjantin, bu sonuçla son maçlar öncesinde 38 puanla lider durumda ve kupaya katılmayı garantiledi.

Maç sonrasında Messi, "Çok fazla duygu var, bu sahada çok şey yaşadım. Burada bu şekilde bitirebilmek her zaman hayalini kurduğum şeydi." dedi.

Gelecek yaz ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı sorusuna ise Messi, "Kendimi iyi hissetmeye ve her şeyden önce kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. İyi hissettiğimde keyif alıyorum ama iyi hissetmiyorsam orada olmamayı tercih ediyorum. Bakalım ne olacak. Dünya Kupası hakkında henüz bir karar vermedim. Göreceğiz." yanıtını verdi.

Güney Amerika Elemelerinde Diğer Sonuçlar

Brezilya - Şili: 3-0

Kolombiya - Bolivya: 3-0

Uruguay - Peru: 3-0

Paraguay - Ekvador: 0-0