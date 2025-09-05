DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,21 -0,19%
ALTIN
4.706,03 -0,33%
BITCOIN
4.658.262,91 -2,32%

Messi 2 Golle Veda Etti: Arjantin 3-0 Venezuela, 38 Puanla Lider

Messi, Monumental'da son kez milli formayla çıktığı maçta 2 gol attı; Arjantin Venezuela'yı 3-0 yenip Güney Amerika Elemeleri'nde 38 puanla liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:39
Messi 2 Golle Veda Etti: Arjantin 3-0 Venezuela, 38 Puanla Lider

Messi 2 Golle Veda Etti: Arjantin 3-0 Venezuela, 38 Puanla Lider

Maç Özeti

Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanan Güney Amerika Elemeleri maçında Arjantin, Venezuela'yı 3-0 mağlup etti. Maç, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında gerçekleşti.

Son kez ülkesinde milli formayı giyen Lionel Messi, seremoniye çocuklarıyla çıkarak duygusal anlar yaşadı. 38 yaşındaki yıldız, ısınma ve maç sonrasında gözyaşlarına hâkim olamadı.

Karşılaşmada goller Messi (2) ve Lautaro Martinez imzasını taşıdı. Arjantin, bu sonuçla son maçlar öncesinde 38 puanla lider durumda ve kupaya katılmayı garantiledi.

Maç sonrasında Messi, "Çok fazla duygu var, bu sahada çok şey yaşadım. Burada bu şekilde bitirebilmek her zaman hayalini kurduğum şeydi." dedi.

Gelecek yaz ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı sorusuna ise Messi, "Kendimi iyi hissetmeye ve her şeyden önce kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. İyi hissettiğimde keyif alıyorum ama iyi hissetmiyorsam orada olmamayı tercih ediyorum. Bakalım ne olacak. Dünya Kupası hakkında henüz bir karar vermedim. Göreceğiz." yanıtını verdi.

Güney Amerika Elemelerinde Diğer Sonuçlar

Brezilya - Şili: 3-0

Kolombiya - Bolivya: 3-0

Uruguay - Peru: 3-0

Paraguay - Ekvador: 0-0

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kadın Softbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda (7-13 Eylül, Çekya)
2
Fenerbahçe - Benfica: Şampiyonlar Ligi'nde Avantaj Arayışı
3
Yusuf Yaser Aksu, Avrupa Şampiyonu Güreşçi Samsun'da Coşkuyla Karşılandı
4
Bitlis'te 2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası — 15 Ülkeden 400 Sporcu
5
Milli Takımların Günü: Futbol 3-2, Basketbol 95-90, Voleybol 3-1
6
A Milli Takım Konya'da 9. Randevuya Çıkıyor — İspanya Maçı Öncesi İstatistikler
7
2025 Türkiye Drone Yarışı İstanbul'da Başlıyor

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor