Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Son 16 Turu Biletini Aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Önemli Başarı

Milli okçumuz Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna yükseldi.

İlk Turda Kayaksız Performans

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Invalides alanında düzenlenen müsabakalarda, Mete Gazoz ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 yenmeyi başardı.

İkinci Turda Zorlu Mücadele

Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşılaştı. Bu çekişmeli mücadelede Mete, 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29 set skorlarıyla rakibini 6-2 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.

Son 16 Turu ve Gelecek Rakip

Mete Gazoz, son 16 turunda 4 Ağustos Pazar günü Fransız sporcusu Thomas Chirault ile karşılaşacak. Bu maç, Mete için önemli bir adım olacaktır.