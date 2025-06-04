Mete Gazoz: "Sezon Çok Güzel Başladı"

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2023 sezonunun kendisi için oldukça verimli geçtiğini ifade etti. 25 yaşındaki sporcu, performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, zihinsel ve fiziksel anlamda daha güçlü olabilmek için çaba harcadığını söyledi.

Başarılarla Dolu Bir Sezon

Mete Gazoz, sezonun başlangıcını Samsun'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası ile yaptığını belirtti. Ardından ABD’deki Dünya Kupası’nda ikinci olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Antalya'daki Avrupa Grand PrixFetih Kupası'nda ikinci olduğunu hatırlatarak, bu dönemin Dünya Şampiyonası öncesi güzel bir hazırlık süreci olduğunu ifade etti.

Mete Gazoz, Antalya'daki Dünya Kupası için hazır olduğunu ve Eylül ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile sezonun başarılı bir şekilde sona ereceğini umduğunu söyledi.

E-spor Tutkusu

E-sporun kendisi açısından önemli bir yer kapladığını belirten Gazoz, yoğun tempoda zihinsel rahatlama ihtiyacı hissettiğinde e-sporun bu ihtiyacı karşıladığını ifade etti. Valorant ve League of Legends oynadığını, takım arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiğini aktardı. E-spor dünyasının yüksek rekabetinin kendisi için eğlenceli bir alan olduğunu sözlerine ekledi.

Atölye: İstinye Okçuluk Kulübü

Mete Gazoz'un İstinye Okçuluk Kulübü’ndeki babası Metin Gazoz’un atölyesi, onun için anlamlı bir mekan. Burasının kendisi için ev gibi olduğunu belirten Gazoz, burada geçirdiği zamanların kendine çok şey kattığını ifade etti. Babasından ve annesinden paylaştığı anıların manevi değerinin büyük olduğunu sözlerine ekledi.

Red Bull ile İş Birliği

Mete Gazoz, Red Bull ile iş birliğinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu markayı bir aile olarak gördüğünü belirtti. Kısa bir süre önce bu ailenin parçası olduğunu fakat burada uzun yıllardır birlikteymiş hissi yaşadığını vurguladı.

Milli okçu Mete Gazoz, sezonun geride kalan bölümü, e-spor tutkusu ve yetiştiği atölye hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Milli okçu Mete Gazoz, sezonun geride kalan bölümü, e-spor tutkusu ve yetiştiği atölye hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.