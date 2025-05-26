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Metpack Alanya Yıldızları, Finale Yükseldi: 4-1

Metpack Alanya Yıldızları, Haydarpaşa'yı 4-1 yenerek Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi finaline yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 18:38
Metpack Alanya Yıldızları, Finale Yükseldi: 4-1

Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off yarı finalinde, Metpack Alanya Yıldızları önemli bir başarıya imza atarak Haydarpaşa'yı 4-1 yenmeyi başardı.

Finalde Gaziantep Polisgücü ile Eşleşti

Alanya'nın Avsallar Hokey Sahası'nda gerçekleşen mücadelede, temsilcimiz Metpack Alanya Yıldızları, 15 dakikalık ilk periyotta etkileyici bir performans sergiledi. 11. dakikada Zeliha Kendir, 13. dakikada Fatma Demir ve 15. dakikada Nur Nebi Baran ile bulduğu gollerle 3-0'lık avantaj elde etti.

Haydarpaşa, ilk yarının sonlarına yaklaşırken, 29. dakikada Elif Çınar'ın kaydettiği golle durumu 3-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci Yarıda Fark Açıldı

Maçın ikinci yarısında, 45. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Nur Nebi Baran, takımına 4-1'lik bir üstünlük sağladı ve karşılaşmanın sonucunu belirlemiş oldu.

Bu galibiyetle finale yükselen Antalya temsilcisi, 29 Mayıs Perşembe günü Alanya'da oynanacak şampiyonluk maçında Gaziantep Polisgücü ile karşılaşacak. Haydarpaşa ise 28 Mayıs Çarşamba günü Kırıkkale GSK ile üçüncülük maçına çıkacak.

Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off yarı final maçında Metpack Alanya Yıldızları...

Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off yarı final maçında Metpack Alanya Yıldızları ile Haydarpaşa takımları, Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda karşılaştı.

Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off yarı final maçında Metpack Alanya Yıldızları...

Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off yarı final maçında Metpack Alanya Yıldızları ile Haydarpaşa takımları, Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda karşılaştı.

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