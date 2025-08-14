Michael Porter Jr.: Spor Bahisleri Nedeniyle Ölüm Tehditleri Aldıklarını Açıkladı

Brooklyn Nets oyuncusu podcast'te bahislerin oyunculara yönelik tehditleri artırdığını söyledi

Michael Porter Jr, Amerika Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets forması giyerken, spor bahisleri nedeniyle kendilerine ölüm tehditleri geldiğini açıkladı.

Katıldığı podcast yayınında konuşan Porter, kardeşi Jontay Porter, Malik Beasley ve Terry Rozier gibi isimlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Porter, bahis konusunun giderek kötüleştiğini ve oyuncuların hedef haline geldiğini vurguladı.

'Kardeşimin (Jontay Porter) yaşadığı durum ortada. Malik Beasley aynı durumda. Terry Rozier de zor durumda. Bahis meselesi giderek daha da kötüleşecek. Üstelik gerçekten ölüm tehditleri alıyoruz.'

Porter, performansı üzerinden bahis oynayanların yarattığı ikilemden söz ederek, 'Çok iyi oynarsam alt bahis oynayanlarla, kötü oynarsam üst bahis oynayanlara kaybettiriyorum. Sonuç olarak her şekilde bazı insanların parası boşa gitmiş oluyor.' şeklinde konuştu.

27 yaşındaki oyuncu, bahislerin bazı basketbolcuları cezbettiğini ve oyuncuların bazı kişilerin finansal beklentileri nedeniyle hedef haline gelebileceğini de ifade etti. Porter, örnek vererek, bir oyuncunun maçta sakatlanmış gibi yaparak arkadaşlarını zengin edebileceği yönündeki endişeyi paylaştı: 'Düşünsenize, 'Bu maçta bana 10 bin dolarlık alt bahis oynayın. Bu maç sakatlanmış gibi yapacağım, üç dakikada oyundan çıkacağım' diyerek sadece bir maçta tüm arkadaşlarını zengin edebilirsin.'

Porter'ın açıklamaları, bahis ve spor güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Hatırlanacağı üzere Jontay Porter, Toronto Raptors forması giyerken oynadığı maçlara bahis yaptığı gerekçesiyle 2024 yılında NBA tarafından ömür boyu men cezasına çarptırılmıştı.