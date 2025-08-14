DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,56 -0,07%
ALTIN
4.378,95 -0,09%
BITCOIN
4.789.994,58 0,45%

Michael Porter Jr.: Spor Bahisleri Nedeniyle Ölüm Tehditleri Aldıklarını Açıkladı

Brooklyn Netsli Michael Porter Jr, spor bahisleri yüzünden kendilerine ölüm tehditleri geldiğini ve bahislerin oyuncular için tehlike yarattığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 19:39
Michael Porter Jr.: Spor Bahisleri Nedeniyle Ölüm Tehditleri Aldıklarını Açıkladı

Michael Porter Jr.: Spor Bahisleri Nedeniyle Ölüm Tehditleri Aldıklarını Açıkladı

Brooklyn Nets oyuncusu podcast'te bahislerin oyunculara yönelik tehditleri artırdığını söyledi

Michael Porter Jr, Amerika Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets forması giyerken, spor bahisleri nedeniyle kendilerine ölüm tehditleri geldiğini açıkladı.

Katıldığı podcast yayınında konuşan Porter, kardeşi Jontay Porter, Malik Beasley ve Terry Rozier gibi isimlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Porter, bahis konusunun giderek kötüleştiğini ve oyuncuların hedef haline geldiğini vurguladı.

'Kardeşimin (Jontay Porter) yaşadığı durum ortada. Malik Beasley aynı durumda. Terry Rozier de zor durumda. Bahis meselesi giderek daha da kötüleşecek. Üstelik gerçekten ölüm tehditleri alıyoruz.'

Porter, performansı üzerinden bahis oynayanların yarattığı ikilemden söz ederek, 'Çok iyi oynarsam alt bahis oynayanlarla, kötü oynarsam üst bahis oynayanlara kaybettiriyorum. Sonuç olarak her şekilde bazı insanların parası boşa gitmiş oluyor.' şeklinde konuştu.

27 yaşındaki oyuncu, bahislerin bazı basketbolcuları cezbettiğini ve oyuncuların bazı kişilerin finansal beklentileri nedeniyle hedef haline gelebileceğini de ifade etti. Porter, örnek vererek, bir oyuncunun maçta sakatlanmış gibi yaparak arkadaşlarını zengin edebileceği yönündeki endişeyi paylaştı: 'Düşünsenize, 'Bu maçta bana 10 bin dolarlık alt bahis oynayın. Bu maç sakatlanmış gibi yapacağım, üç dakikada oyundan çıkacağım' diyerek sadece bir maçta tüm arkadaşlarını zengin edebilirsin.'

Porter'ın açıklamaları, bahis ve spor güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Hatırlanacağı üzere Jontay Porter, Toronto Raptors forması giyerken oynadığı maçlara bahis yaptığı gerekçesiyle 2024 yılında NBA tarafından ömür boyu men cezasına çarptırılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 3-2 St. Patrick's: Solskjaer'den Taktik Değişikliği ve Kritik Değerlendirme
2
Başakşehir - Universitatea Craiova: Konferans Ligi Play-off Eşleşmesi
3
UEFA Avrupa Ligi: Play-off'a Kalan 12 Takım — Panathinaikos, Samsunspor'un Rakibi
4
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off'ta Panathinaikos ile eşleşti
5
Beşiktaş-St. Patrick's: Kartal Kayra 'Final İçin Yola Devam'
6
Audi Wingfoil Racing Dünya Kupası İstanbul'da başladı
7
Beşiktaş 3-2 St. Patrick's: Stephen Kenny'den maç sonrası değerlendirme

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası