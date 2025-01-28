Midtjylland-Fenerbahçe Maçında Hakem Godinho Düdük Çalacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında, 30 Ocak Perşembe günü oynanacak olan Midtjylland-Fenerbahçe karşılaşmasını, Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

Organizasyonun resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da saat 23:00'de başlayacak olan bu kritik mücadelede Godinho'nun yardımcı hakemlik görevini Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Miguel Nogueira yaparken, VAR sistemi için Helder Malheiro, AVAR olarak ise Fabio Oliveira Melo görevde olacak.