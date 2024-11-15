Mike Tyson - Jake Paul Maçı Yarın Gerçekleşiyor

Boks Dünyasının Beklenen Maçı: Tyson ve Paul Yüz Yüze

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile sosyal medya fenomeni Jake Paul arasındaki büyük karşılaşma yarın gerçekleştirilecek. Müsabaka, Türkiye saati ile 04.00'te başlayacak ve Netflix'ten canlı olarak yayınlanacak.

Teksas'taki AT&T Stadı'nda düzenlenecek bu etkinlik, sporseverlerin merakla beklediği bir buluşma olacak. 80.000 kişilik dev stadyumda, Tyson ve Paul'ün ringe çıkacağı etkinlik öncesinde üç profesyonel boks maçı daha yapılacak.

Geceye Renk Katacak Maçlar

Gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce, süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano karşılaşmaları sporseverlerle buluşacak. Tüm bu mücadelelerin ardından, iki dakikalık 8 raunt şeklinde gerçekleştirilecek Tyson-Paul maçında heyecan doruk noktasına ulaşacak.

Mike Tyson: Boksun Efsanesi

Aktif kariyerinde sert boks tarzı ile tanınan Mike Tyson, birçok boks severin gözünde tarihin en büyük dövüşçülerinden biri olarak anılıyor. 58 yaşındaki Tyson, 44'ü nakavt olmak üzere toplamda 50 galibiyet ve 6 yenilgi elde etti. 1986 yılında Trevor Berbick karşısında kazandığı zaferle en genç ağır sıklet şampiyonu unvanını aldı. Kariyerini 2005'te sonlandıran Tyson, 15 yıl aradan sonra 2020 yılında ringlere geri dönerek sporseverlerin dikkatini topladı.

Tyson'ın, Evander Holyfield ile 1997'de yaptığı maçta yaşananlar, spor tarihine unutulmaz bir olay olarak geçti. Holyfield'ın kulağını ısırarak diskalifiye olması, Tyson'ın adını hafızalara kazıdı. Sky Sports tarafından, “belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü” olarak tanımlandı.

Jake Paul: Sosyal Medyadan Ringlere

YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenme sayısına sahip olan Jake Paul, 2018 yılında boksa adım attı. Amatör boks kariyerinin ilk maçını Deji Olatunji karşısında yaptıktan sonra profesyonel arenaya geçti. 27 yaşındaki boksör, bugüne kadar 11 profesyonel maç yaparak 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Paul, tek yenilgisini Şubat 2023'te, Suudi Arabistan'da Tommy Fury karşısında yaşadı. Boks kariyerinde yükselmeye devam eden Paul, yarınki mücadelede büyük bir testle karşılaşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.