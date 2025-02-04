Milan, Chelsea'den Joao Felix'i Kiraladı: Sezon Sonuna Kadar Kadroda

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'den Joao Felix'i kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

İtalyan kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki forvetle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtilirken, Portekizli oyuncunun Milan'da 79 numaralı formayı giyeceği vurgulandı.

İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Joao Felix'in kiralama anlaşması kapsamında satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bu sezon Chelsea formasıyla 20 maça7 gol atarak ve 2 asist gerçekleştirerek dikkat çekmeyi başardı.