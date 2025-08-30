DOLAR
Milan, Christopher Nkunku'yu 5 Yıllık Sözleşmeyle Kadrosuna Kattı

Milan, Fransız forvet Christopher Nkunku ile 5 yıllık sözleşme imzaladı; oyuncu PSG, Leipzig ve Chelsea'de önemli başarılar yaşadı ve 18 numarayı giyecek.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:27
Milan, Christopher Nkunku'yu 5 Yıllık Sözleşmeyle Kadrosuna Kattı

Milan, Christopher Nkunku'yu Renklerine Bağladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Fransız forvet Christopher Nkunku ile anlaşmaya vardı.

Sözleşme Detayları

İtalyan temsilcisinden yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyer Özeti ve Başarılar

Paris Saint-Germain altyapısından yetişen 27 yaşındaki Nkunku, Fransız ekibiyle 3'ü lig olmak üzere 9 şampiyonluk yaşadı. Bir sonraki durağı Leipzig ile de iki Almanya Kupası şampiyonluğu elde etti.

2023 yazında Chelsea'ye transfer olan yıldız oyuncu, Londra temsilcisiyle de FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi zaferleri yaşadı.

Nkunku, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.

